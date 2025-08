F1 GP Hungría, en directo: ganador, resultado, clasificación, posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz y última hora de la carrera hoy

Sigue en directo la carrera del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 en el circuito de Hungaroring, el resultado, ganador y posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz hoy.

El británico se dijo a sí mismo unas durísimas palabras tras clasificar 12º y quedarse por segundo fin de semana consecutivo sin Q3: «El equipo no tiene problema. Puedes ver al otro coche en la pole».

«Tenemos un duro y un medio, así que a ver qué podemos hacer. Si al final son dos paradas, no nos queda otra que poner los blandos. Creemos que es un circuito en el que la clasificación tiene más peso que la carrera».

«Yo estoy muy contento con haber pasado a la Q3 y con el 13º en parrilla, no era posible más en el peor circuito para nosotros hasta ahora. Con lluvia o sin ella, creo que no vamos a estar entre los diez primeros mañana. Al mismo tiempo, la lluvia significa que quizás haya más posibilidades de puntuar. Así que sí, me encantaría que lloviera».

Los once primeros salen con medio. Lewis Hamilton y Pierre Gasly parten con el duro y Carlos Sainz, Nico Hülkenberg y Alex Albon han optan por el blando.

Contesta el británico que el problema no es esa curva, sino las tres últimas.

No ha parado y solo tiene a Norris por delante. Tiene a Leclerc pegado.

No es su guerra y lo sabe.

No sabemos cuál es exactamente, pero si sabemos que parece que le está saliendo bien la jugada a McLaren.

No le puede pasar como a Verstappen.

Le recrimina al equipo que no pueden pasar y que hay que hablarlas antes de la carrera. No sabemos que son, pero si que está muy frustrado el monegasco.

Sale justo delante de Alonso. Mejor, porque no perderá el tiempo el asturiano en que le adelante.

Parece que no se tocaron Verstappen y el británico. Veremos a ver que dice la comisión.