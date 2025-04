Alonso y Sainz no llegan a los diez mejores en otro recital de Verstappen

Ha vuelto el temible Max, el emperador de la Fórmula 1 que para muchos es el mejor piloto de la historia. Sin el mejor coche, el Red Bull ya no lo es, sin haber marcado los mejores tiempos en ningún corte del fin de semana ... en Japón, Verstappen alcanza su máximo rendimiento en la Q3 del sábado. Cuando hay que hacerlo. Consigue la pole en Suzuka delante de los McLaren y borra una racha nefasta: no lo hacía desde el verano pasado, en Austria.

Los españoles no llegan a esos topes. Están en otra liga inferior. Alonso y Sainz no logran entrar en el top 10, la creme de la creme. El Aston Martin y el Williams no están para esas batallas. Alonso saldrá decimotercero y Sainz decimosegundo.

Q1, Stroll, último. La ronda inicial depara un nuevo suplicio para Aston Martin, el coche verde no ha empezado el año en consonancia a la inversión multimillonaria que ha realizado para progresar. Otra vez en dificultad los dos pilotos.

Lance Stroll es el último en la tabla de tiempos, desastre para el equipo, mientras Fernando Alonso pasa llorando a la Q2, por los pelos, decimocuarto en un asalto sin fuste. Es la pelea del español, con Sauber, Haas y en otra medida Alpine, por no ser uno de los últimos coches de la parrilla.

El Williams no tiene esos padecimientos. Carlos Sainz se coloca décimo sin muchos problemas, a medio segundo del mejor tiempo, un McLaren, Piastri.

Buen rendimiento de Tsunoda en el Red Bull de estreno. El japonés está a tres décimas de Verstappen. Y un martirio para Hadjar, a quien Helmut Marko criticó por llorar en su primera carrera accidentada. El francés, con problemas en el habitáculo, no paró de quejarse aunque pasó a la Q2.

Q2, Alonso y Sainz, KO. Nunca nada está escrito en la F1, sobre todo cuando la igualdad entre coches preside la escena. Tsunoda, que llevaba un gran fin de semana, cae eliminado con el Red Bull, y se sitúa por detrás de Lawson, el destituido ahora con el Racing Bulls.

Los españoles no superan esta frontera. La Q1 parece inabordable para ellos. El Aston Martin es lentísimo y Alonso lo lleva a la decimotercera posición, una franja la Q2 que este año es de momento su ubicación.

Sainz está unos metros por delante, decimosegundo con el Williams. No llega al top 10, frontera que sí traspasa su compañero Albon, hasta la fecha mejor que el madrileño en las clasificaciones del sábado.

Dos pilotos sorpresa superan la Q2, Hadjar, entre lamentos con el Racing Bulls, y Bearman, con el modesto Haas. Albon (Williams) y Antonelli (Mercedes) completan la mesa de los grandes, con los McLaren al frente, Mercedes, Ferrari y el Red Bull de Verstappen.

Q3, Verstappen ha vuelto. El tramo final con los diez mejores depara un imprevisto. No es sorpresa que Max Verstappen ofrezca recitales, pero sí cuando no tiene el mejor coche, como sucede ahora. El Red Bull de Tsunoda clasifica decimoquinto, pero Verstappen alcanza la pole en una vuelta perfecta, mágica en Suzuka.

El neerlandés no ha sido el mejor en ningún sector, en ninguna sesión de entrenamientos, pero en la hora de la verdad, la Q3 del sábado, ofrece lo mejor de su talento, que es mucho. Supera por centésimas Norris y Piastri, los McLaren favoritos. Es su primera pole del año, una obra de arte.