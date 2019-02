Fórmula 1 Alonso abre la puerta a la F1: «Yo siempre dije que era un hasta luego» El asturiano asegura que no tiene planes para 2020, pero no descarta pelear por un tercer Mundial: «Sería mi mayor alegría»

Fernando Alonso nunca ha negado la posibilidad de volver en un futuro a la Fórmula 1, pero tal vez nunca había hablado tan abiertamente sobre esa posibilidad como en una entrevista con el Corriere della Sera publicada este domingo. El asturiano deja la puerta abierta a volver a subirse a un monoplaza de F1 en 2020, y considera que la edad no es un obstáculo: «Yo siempre dije que era un hasta luego. Ahora me enfrento a otro reto con las herramientas adecuadas y no tengo ningún plan para 2020. Ganar el tercer título mundial sería la mayor alegría, por supuesto».

«Schumacher corrió hasta los 43 años. Si te sientes fuerte, no te fijas en tu fecha de caducidad. Simplemente corres, hasta que te das cuenta de que alguien es más fuerte que tú. Eso puede ocurrirte con 25 años o con 48 años. La edad no tiene nada que ver», reveló el asturiano, feliz por su victoria en las 24 Horas de Daytona y pendiente de su inmediato regreso al Mundial de resistencia, donde en marzo tomará parte en las 1.000 Millas de Sebring, una prueba importante para la resolución del campeonato.

Más allá, el asturiano estará pendiente también del inicio del Mundial de Fórmula 1, el primero sin él en 17 años. Afirma que no perderá detalle, en especial por un buen amigo suyo. «La seguiré por Kubica. Su historia es extraordinaria. Hace unos meses parecía que había perdido toda posibilidad. No tiene nada que perder y no me lo perderé», dijo en referencia al piloto polaco, que vuelve a la parrilla con el equipo Williams.

Alonso dice tener curiosidad por si Mercedes mantiene su dominio en el Mundial o de si por fin llegará la hora de Ferrari. En ese sentido, el español tiene mucha fe en Charles Leclerc, nuevo piloto de la Scuderia: «Tengo curiosidad por ver si termina el ciclo de Mercedes. Siento que el momento está cerca. Luego está Leclerc con Ferrari. Es joven, inteligente y talentoso. Hablaré con él. Tiene que aprender a sumar puntos, a ayudar al equipo, a ser consciente de que el Mundial se decide entre julio y septiembre».

Sobre las decisiones que tomó cuando competía en la F1, Alonso admite algunos errores, pero no considera que su carrera haya sido equivocada: «No miro hacia atrás. Me siento muy afortunado. Conozco a pilotos talentosos que no han tenido las oportunidades merecidas, que tienen problemas de dinero. ¿Podría ser mejor? Tal vez. ¿Tuve mala suerte? A veces. Corrí con equipos no competitivos y cometí algunos errores. Por ejemplo, dejar McLaren en 2007 o pensar que Honda podría competir mejor. Corrí con Ferrari y Ferrari significa el máximo. Lo dejé, pero no pudimos ganar juntos y tampoco por separado».