En Abu Dabi, el último Gran Premio de Fernando Alonso como piloto de Fórmula 1, después de 17 años y más de 300 carreras, promete ser un compendio de homenajes y mensajes de agradecimiento y despedida.

Entre las diferentes iniciativas que se han puesto en marcha para el adiós del bicampeón del mundo español ha sorprendido la del equipo McLaren, que teñirá su monoplaza con los colores que el asturiano suele lucir en su casco, en una mezcla de las banderas de España y Asturias.

Dichos colores, tal y como ha anunciado en Twitter la escudería inglesa, se sumarán al naranja papaya del coche en su zona trasera, dándole un colorido muy especial.

Introducing our special livery for @alo_oficial's final @F1 race at the #AbuDhabiGP. #GraciasFernando



