Fórmula 1 Desvelan una entrevista inédita de Michael Schumacher El alemán, en coma desde finales de 2013, hizo estas declaraciones que no habían visto la luz antes del accidente de esquí

S. D.

A punto de cumplir 50 años, mientras continúa luchando por salir del coma, Michael Schumacher continúa siendo noticia. Esta vez ha sido su familia la que ha sacado a la luz una entrevista inédita -la última que hizo antes del accidente- en la que el alemán hacía balance de su carrera y hablaba sobre su futuro.

Para Schumacher, su título más emotivo fue el primero que consiguió con Ferrari. «El campeonato más emotivo fue sin duda el de Suzuka en el año 2000 con Ferrari. Después de 21 años sin Mundiales para Ferrari, y cuatro años para mí sin conseguirlo, finalmente ganamos la carrera, una carrera excepcional, y ganamos el gran campeonato», explica.

Además, el alemán señala a Mika Hakkinen como el piloto que más ha «respetado» durante su carrera y reconocía que las ayudas electrónicas habían hecho más sencillo un deporte muy duro como la Fórmula 1. «La F1 es muy complicada, antes lo era mucho más, sin frenos de potencia, ni dirección asistida, comparando esos días del pasado con los actuales. Pero aún así es uno de los deportes más duros que puedes hacer, así que necesitas mucha preparación», señalaba.

A pesar de sus siete títulos, Schumacher mantenía una humildad fuera de lo normal. «Siempre he pensado: 'no soy demasiado bueno, tengo que trabajar más'. Los récords es una cosa, las dudas creo que son muy importantes para no tener demasiada confianza, para ser escéptico y buscar mejoras y dar el siguiente paso»

Por último, ensalzó la figura de Ross Brawn, que le hizo campeón en diferentes equipos, y también el paso por los karting como etapa para fomentar el talento, algo que su hijo Mick ha hecho antes de asomarse a la previa de la Fórmula 1. «El talento es muy importante en el automovilismo, como en cualquier otro deporte, pero es algo que debes desarrollar. El karting es una buena base para demostrar tu talento, pero también para encontrar otras habilidades que necesitas para ser piloto de carreras»