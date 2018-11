Fórmula 1 El Dakar, en la agenda de Alonso El piloto espñañol, que se despide este domingo de la Fórmula 1, tiene en su agenda el mítico rally del desierto

José Carlos Carabias

@JCarlosCarabias Seguir Actualizado: 21/11/2018 02:47h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Es la semana de las despedidas para Fernando Alonso. Se retira este domingo de la Fórmula 1 y no se sabe si será un hasta luego o un hasta siempre. Por su cabeza no pasa la sentencia de una retirada definitiva, sino de una retirada en standby. Sí, pero tal vez no. Entre tanto, su hiperactividad no cesa. Está en Tokio en un evento con su equipo en el Mundial de Resistencia, Toyota, y viaja hoy a Abu Dabi para la última carrera en la F1. Además de descansar de los viajes y del trajín que conlleva su personaje, bullen otras ideas en su hoja de ruta para 2019. Una de ellas tiene que ver con el rally Dakar.

Una vez dijo el piloto asturiano que no se veía en el mundo de los rallys. Afirmación categórica, pese a que su amigo Carlos Sainz le animó. «Lo haría muy bien el Dakar. En alguna ocasión hemos hablado de las dunas, pero no me ha dicho que vaya a hacer el Dakar. Si decide hacerlo, como es un superdotado y se pone manos a la obra, insisto, seguro que lo haría bien».

La prueba del desierto, que antes se disputaba en el Sáhara, desde hace años transita por las estepas del sur de Latinoamérica, Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia y Perú en los últimos años.

Alonso ha comunicado este fin de semana en Shanghái que habrá nuevos anuncios en las próximas semanas o meses. «Pueden ser un regalo de Navidades», aseguró. Y respecto a la Fórmula 1 y su adiós definitivo pronosticó: «No está descartada la posibilidad de volver en 2020». Tendría entonces 39 años, pero no cierra la puerta con llaver por lo que pueda pasar.

Alonso ha cambiado su perfil en las redes sociales. Durante muchos años se presentó como «Piloto de Fórmula 1». Ahora lo hace de la siguiente manera. «Piloto de carreras. Todas». Además de la Fórmula 1, el ovetense ha probado la Fórmula Indy (500 Millas de Indianápolis), los coches híbridos del Mundial de Resistencia (WEC) en el que está inmerso y quién sabe si en el futuro dedicará su tiempo también al rally Dakar.

Dos españoles han ganado el Dakar en la categoría de coches desde 1979, cuando se estrenó la prueba en las dunas del desierto africano. Carlos Sainz lo hizo en 2010 y 2018 y Nani Roma, en 2014.