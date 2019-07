Fómula 1 - GP de Gran Bretaña Bottas le quita la pole a Hamilton en su circuito talismán Carlos Sainz cae eliminado en la Q2 y mañana partirá deccimotercero, aunque podrá escoger neumáticos

Si hay un circuito propicio para la lluvia, ese es Silverstone, en el que habitualmente suele celebrar sus carreras sobre mojado. Era la baza a la que se apuntaban los Ferarri tras unos excelentes Libres 3 en los que se apuntaron los mejores tiempos. Pero el azar es caprichoso y a veces toma decisiones incomprensibles como que toda la clasificación se celebrara en seco. Mercedes supo aprovecharse de ello y copó los dos primeros puestos, aunque en un orden no esperado. Bottas mejoró el tiempo de su jefe de filas y partirá primero. Hamilton, que buscaba su séptima pole en este circuito se tendrá que conformar con la segunda plaza. Leclerc, que aspiraba a dar la campanada y destronar a las flechas plateadas con su Ferrari solo pudo ser tercero.

La amenaza de lluvia provocó mucha rapidez por parte de todas las escuderías en salir a pista. Nadie quería sorpresas y buscaban atar el mejor tiempo cuando antes para evitar el primer corte. Solamente Ferrari, Red Bull, Mercedes y Checo Pérez esperaron unas vueltas para salir del garaje. Los primeros, seguros de su supremacía en el Mundial, Pérez seguro de todo lo contrario, como quedó demostrado. Todos los pilotos saltaron con gomas blandas, excepto Ferarri, que partió con medios. Y saltó la primera sorpresa por la escasa distancia a la que Leclerc se quedaba de Hamilton (una décima), que enseguida marcó el mejor tiempo. Tras el primer cuarto de hora, caían eliminados Magnussen, Kvyat, Stroll, Russell y Kubica, evidenciando el drama que está viviendo Haas tras un fin de semana lleno de contratiempos. Carlos Sainz, acabó séptimo, por detrás de Norris. La pelea entre Mercedes y Ferarri por la pole era el gran aliciente tras el primer puesto de Hamilton, seguido por Leclerc, Verstappen, Bottas y Vettel.

La Q2 comenzó con todos los pilotos con un ojo puesto en el cielo y las nubes acercándose a Silverstone. McLaren apostó por blandos para tratar de arañar tiempo a Ferrari y Red Bull, que se decidían por el compuesto medio. Vettel, con blandos usados, no era capaz de superar el octavo puesto en su primer intento y sufrió hasta la última curva para no quedar eliminado. Al final pudo entrar quinto y salvar el cuello. Algo que no pudo hacer Carlos Sainz, que cayó estrepitosamente a la décimo tercera posición, aunque era algo que ya se esperaba a tenor de sus declaraciones por radio: «No es una sorpresa». La buena noticia para el madrileño es que mañana podrá escoger neumático. Le acompañaron Giovinazzi, Raikkonen, Grosjean y Checo Pérez. La estrategia le funcionó a Ferrari, que colocó a Leclerc en el primer puesto al término de esta segunda calificación, en la que Hamilton fue tercero por detrás de Bottas y por delante de Verstappen.

Dolía ver un solo McLaren en la Q3 y, especialmente, que el que no estuviera fuera el de Sainz. Así arranco la última clasificación del sábado, con el cielo aguantando y Hamilton buscando su séptima pole en Silverstone y la quinta consecutiva, un registro de leyenda. Pero un error en su primera vuelta, perdiendo la parte de atrás, condenó su primer intento y lo aprovechó Bottas con un 1:25.093, nuevo récord del circuito. El tiempo del finlandés fue un mazazo en Ferarri, donde Leclerc quedaba relegado a la cuarta plaza tras perder cinco décimas y Vettel a la sexta. Todo ello provocó que entraran en boxes para cambiar las gomas variar la estrategia. El excelente fin de semana se les escapaba de las manos. En la última vuelta Bottas se mantuvo fuerte, Hamilton cometió un error que impidió superarle y Leclerc no puso pasar de la tarcera plaza, aunque los tres piltos quedaron separados por solo 79 milésimas.

«Me siento muy bien y esto me recuerda porqué hago lo que hago. Ha estado todo muy ajustado con Lewis. Tendría que haber mejorado mi tiempo en la segunda tanda pero estoy contento de que haya sido suficiente. Es complicado aquí sacar dos vueltas buenas», explicó Bottas tras salir del coche. Hamilton lamentó la segunda plaza pero se mostró seguro de sus opciones este domingo: «No lo he hecho lo suficientemente bien. He sacrificado una vuelta en la última clasificación y he cometido un error en la segunda vuelta. Pero la carrera es muy larga y mañana tendremos nuestra oportunidad. Es el mejor Gran Premio de la temporada, esta pista tiene un gran diseño». Finalmente, Leclerc reconocía que «en la Q3 Mercedes tiene algo extra en el motor y son muy rápidos en las curvas, donde nosotros tenemos que mejorar».