rugby - mundial femenino

España cae con honor ante una Nueva Zelanda de otro nivel (54-8)

Un ensayo en el último segundo, el mejor premio ante las hexacampeonas del mundo

El España-Nueva Zelanda, disputado en York
Miguel Ángel Barbero

No es fácil debutar en un Mundial contra las defensoras del título y a España le costó los primeros dos minutos y medio de partido salir de su campo. Pero una vez superada la línea medular se quitó los nervios de encima y empezó a ... perderle el miedo a Nueva Zelanda. Hasta ese momento las leonas se habían visto impresionadas por el comienzo mundialista ante las hexacampeonas mundiales y por el 'haka' con el que las intimidaron antes del pitido inicial; mas en cuanto se asentaron en el terreno de juego de York, pudieron dedicarse a disfrutar del rugby. Sin pensar en el resultado.

