«Hay que cancelar etapas, así la gente apaga la tele y los manifestantes se quedan sin plataforma»

Adam Hansen, presidente del sindicato de ciclistas profesionales (CPA), es partidarios de acortar las principales carreras para negar una plataforma de visibilidad a posibles grupos de manifestantes y proteger a los ciclistas tras los numerosos incidente e interrupciones habidos en la Vuelta a España el mes pasado.

La Vuelta, una de las grandes rondas ciclistas del calendario internacional, sufrió varias interrupciones por parte de manifestantes propalestinos que exigían la expulsión del pelotón del equipo Israel-Premier Tech.

Muchas de esas protestas transcurrieron pacíficamente y sin incidentes. Sin embargo, otras provocaron un bloqueo de la ruta, graves interrupciones y la alteración del recorrido en cinco etapas. La última, con llegada en Madrid, fue suspendida —incluida la ceremonia de entrega de premios— después de que los manifestantes pro Palestina derribaran las barreras e irrumpieran en masa en zonas del circuito y en la meta.

«Si hubiéramos cancelado La Vuelta el viernes y no se hubiera disputado los últimos tres días, los manifestantes no habrían tenido su plataforma —dijo Hansen este jueves por la noche en la cadena británica 'BBC Sports'—. Al intentarlo, les dimos una plataforma todos los días».

«En Madrid los manifestantes tuvieron dos horas de televisión en directo, lo que se convirtió en un tema exclusivamente sobre la protesta y no sobre la carrera. Cancelar les habría demostrado que no tenía sentido venir a las carreras ciclistas porque la gente tendría apagada la televisión», abundó el presidente de la CPA.

«No estoy en contra de protestar, pero poner en peligro a los ciclistas es lo último que queremos: en Madrid algunos ciclistas fueron golpeados y empujaron sus bicicletas, y esto no es protestar».

«Sí, ha sido un gran logro para Unipublic (organizadores de la Vuelta) pese a todas las dificultades y soy consciente de que cancelar partes de las carreras sería un gran problema para los organizadores, pero hoy tenemos que hacer un pequeño sacrificio por el futuro del ciclismo a largo plazo», concluyó .