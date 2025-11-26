Fernando Gaviria, condenado a dos meses de prisión por conducir ebrio: «Estaba a una o dos copas de entrar en coma»

Solo un día después de confirmarse su fichaje por el equipo Caja Rural-Seguros RGA, el ciclista colombiano Fernando Gaviria, uno de los mejores velocistas del pelotón en la última década, ha sido condenado en Mónaco a dos meses de prisión condicional y una ... multa de 5.000 euros por conducir bajo los efectos del alcohol por las calles del Principado.

Según la prensa local, Gaviria, de 31 años, fue detenido el pasado 22 de octubre, una vez finalizada la temporada ciclista. Los agentes intervinieron ante la conducción peligrosa del deportista, que cometió «varias infracciones al Código de Circulación», como «no ceder el paso, cruzar la línea continua o circular en sentido contrario». Sometido a una prueba de alcoholemia sobre el terreno, el ciclista dio un resultado muy por encima de lo permitido.

Unos hechos por los que tuvo que declarar apenas unas horas después de ser presentado como nuevo corredor del Caja Rural, equipo con licencia UCI Pro Team, la segunda división ciclista, y por tanto fuera del World Tour.

«Con gorra en mano y barba poblada, el ciclista, residente en Mónaco, compareció ante el tribunal sin abogado para responder por los hechos del 22 de octubre de 2025», detallaron los diarios monegascos.

«Mostró signos de intoxicación y la policía midió una tasa de alcohol en sangre de 1,18 mg/l de aire espirado, o aproximadamente 2,40 gramos por litro de sangre. A una o dos copas de entrar en coma, una amenaza pública», explicó Florestan Bellinzona, presidente del tribunal ante el que compareció Gaviria.

Severo castigo

Tras escuchar a Gaviria, que asumió su responsabilidad, siguiendo las recomendaciones del fiscal el tribunal dictó una condena de dos meses de prisión condicional y una multa económica, además de una prohibición de conducir durante dos años en el Principado de Mónaco.

Está por ver si los hechos afectan a su nueva relación laboral con el equipo Caja Rural, al que el ciclista natural de La Ceja llega después de haber corrido las últimas tres temporadas con los colores del Movistar.

«Lo que más me motivó a unirme a Caja Rural-Seguros RGA fue la conversación que mantuve con ellos, en la que percibí una gran ilusión por mi incorporación. Me pareció una oportunidad muy interesante y confío en dar lo mejor de mí», había asegurado el colombiano en el comunicado del equipo en el que se anunciaba su fichaje.

«De cara a la próxima temporada, mi objetivo es trabajar bien, ayudar al equipo en todo lo que pueda e intentar lograr victorias. Disputar una gran vuelta sería especial y en el caso de La Vuelta a España, poder luchar por conseguir el triplete de victorias en grandes vueltas sería realmente emocionante», agregó Gaviria, ganador de dos etapas en el Tour de Francia y cinco en el Giro de Italia.

En la temporada 2025 apenas compitió. No participó en ninguna de las tres grandes vueltas por etapas y no ganó ninguna carrera por primera vez desde su debut en el pelotón profesional en 2015.