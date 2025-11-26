Suscribete a
Fernando Gaviria, condenado a dos meses de prisión por conducir ebrio: «Estaba a una o dos copas de entrar en coma»

Después de tres años en el Movistar, el ciclista colombiano fue anunciado recientemente como nuevo corredor del equipo Caja Rural

Fernando Gaviria, durante su etapa en el equipo Movistar
Miguel Zarza

Solo un día después de confirmarse su fichaje por el equipo Caja Rural-Seguros RGA, el ciclista colombiano Fernando Gaviria, uno de los mejores velocistas del pelotón en la última década, ha sido condenado en Mónaco a dos meses de prisión condicional y una ... multa de 5.000 euros por conducir bajo los efectos del alcohol por las calles del Principado.

