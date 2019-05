Ciclismo - Giro de Italia Roglic intimida en el primer lance El esloveno da un bocado a los favoritos en la contrarreloj de ocho kilómetros. Mikel Landa, mal

Fue tan apabullante el estropicio que provocó Primoz Roglic en la primera parada del Giro que sobrevolaron sombras y campeones del pasado. Tal fue la jerarquía y potencia, el vuelo sin motor del esloveno que se asoció a imágenes de Miguel Induráin, Lance Armstrong o el mejor Chris Froome del Tour. Todo prestancia y velocidad, Roglic se expresó rotundo. Su recital en ocho kilómetros contrarreloj, allí donde suele haber diferencias testimoniales, le otorga preeminencia en los pronósticos. Le colocó 28 segundos a Tom Dumoulin, macroespecialista, 23 a Nibali, un compendio de experiencia, y 1 minutos y siete segundos a un pálido Mikel Landa, que decepcionó en el primer envite. El Giro mira a Eslovenia.

El ciclista sin vocación, aquel que fue atraído por el ciclismo después de dejarse los dientes como saltador profesional de esquí, parecía en Bolonia camino de la rampa de San Luca un bólido a reacción. Todo ambición en una postura acoplada a la bici, muy bajos los hombros, el pecho, los brazos en escuadra, Roglic mostró un poderío infrecuente. Intratable en los 5,9 kilómetros de llano e insuperable en los 2,1 kilómetros de ascenso a una cuesta donde se retorció sin éxito Chris Froome en 2009 para caer derrotado ante Gerrans.

La imagen de la superioridad fue ese giro a derechas, con salto de desnivel. Lo negociaron los favoritos, Dumoulin, Nibali, «Supermán» López, Mikel Landa o Bob Jungels con cierta atención, precavidos por si acaso. Roglic casi se come el murete que protegía el giro, desatado como iba.

Cautelosos ante la previsión de lluvia, los mejores ciclistas salieron a primera hora, como en una prueba de 100 metros lisos, el último paga la ronda. Dumoulin salió el primero y a continuación, todos menos Simon Yates, que aplazó su participación hasta las 19:43.

Media hora frenética que el increíble Roglic desajustó por aplastamiento. A Dumoulin le sacó once segundos en el tramo llano y 17 en la cuesta. A Mikel Landa lo separó de un golpe, muy flojo el vitoriano en un terreno que no le podía ir muy mal con dos kilómetros de ascensión. Despuntaron algunos jóvenes, Tao Geoghegan (Ineos) y Hugh Carthy (Education First).

No fue extraño el desenlace si atendemos al serial de resultados del curso. El esloveno, habitante de un país más pequeño que la Comunidad Valenciana y menos habitado que la ciudad de Madrid, ha ganado todas las carreras en las que ha concursado: Tirreno-Adriático, Tour de los Emiratos Árabes y Tour de Romandía. Ahora pretende añadir las tres semanas del Giro a su colección.