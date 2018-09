Ciclismo #JuntosEnElAsfalto, de Hyundai, cumple un año defendiendo a los ciclistas La iniciativa, que pone a disposición de clubes y peñas ciclistas un coche de apoyo de forma gratuita, ha protegido a más de 3.500 deportistas en su primer año

Ocho ciclistas fallecidos en lo que va de año, uno más que el pasado curso a estas alturas. 40 en tramos de carretera en 2016. Los datos se alejan del cero que decenas de organizaciones buscan. Hyundai celebra su primer año apostando por una iniciativa que ayuda a reducir el número de accidentes con ciclistas: #JuntosEnElAsfalto.

Gracias a la campaña creada por la multinacional surcoreana, que presta de forma gratuita a clubes y peñas ciclistas uno de los vehículos de su flota para acompañar a los pelotones y defenderlos así de los coches, se han salvado vidas. 113 clubes ya han requerido de sus servicios. Más de 3.500 ciclistas, ya sean aficionados o profesionales, han sido resguardados por un Hyundai suministrado por la plataforma #JuntosEnElAsfalto.

Fue en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la localidad barcelonesa de Sant Cugat del Valles donde se reunió al equipo femenino de triatlón de esta entidad con los responsables de entidades como RACE, MAPFRE o el propio director general de Hyundai en España. #JuntosEnElAsfalto mostró las diferentes caras de los problemas que hoy en día asolan a los ciclistas por culpa de los vehículos. Pluralidad de voces contra un único drama: los accidentes de tráfico con bicicletas como víctimas..

Leopoldo Satrústegui, director general de Hyundai en España, comenzó refiriéndose al respeto que los conductores deben tener sobre las bicicletas, la parte más vulnerable de las carreteras. Desde la delegación provincial de Tráfico, Adria Puigpelatapela a que la bicicleta ha llegado para quedarse, y que uno de cada diez accidentes en Barcelona tiene a un ciclista implicado, algo inaceptable. En RACE, Tomás Santa Cecilia, director de seguridad Vial, denuncia el estado del parque automovilístico nacional, ya que los coches de hace 12 años no tiene punto de comparación en cuanto a tecnología y seguridad con los actuales”.

Turno entonces para la otra cara de los accidentes: las asociaciones de víctimas. “El problema son las leyes, no van a la misma velocidad a la que avanza la automoción”, reclamaban. “RACE o MAPFRE antes solo pensaban en los coches, al igual que las marcas en vender y vender. Estamos viviendo, gracias iniciativas como esta, un cambio de dirección hacia el consenso y la ayuda al usuario. Ya no solo nos desplazamos con los vehículos, ahora también pensamos más allá”, aportó Francisco Canes, presidente de la Asociación DIA. Y es que los datos no impresionan tanto como ver el a una familia rota por una pérdida. “Estos accidentes son un problema de educación; hay que concienciar desde la infancia”, denuncian desde STOP Accidentes.

La otra cara de los accidentes

Momento para los ciclistas. “La impresión de tener un vehículo tan cerca de ti da mucho respeto, sobre todo cuando se acercan para adelantar; no sabes qué hacer”, comparte María Casals, una de las triatletas residentes en el CAR. Su entrenador, Joan Mayol, apoya la postura: “El acercamiento de los vehículos a la trasera del pelotón crea agobio durante varios kilómetros. El coche de apoyo de Hyundai aporta mucha seguridad y confianza”, finalizó.

Junto con la presencia en apoyo de la iniciativa de Mireia Belmonte y Josef Ajram, el grupo de triatletas salió a entrenar escoltado por el Hyundai Kona que la marca ha cedido al CAR para sus entrenamientos. Se dio así comienzo a un segundo año de la plataforma.

Sé parte de #JuntosEnElAsfalto

Si tu peña ciclista y tú queréis aprovecgar esta iniciativa, todos losconcesionarios Hyundai de España participan para hacer estos entrenamientos más seguros. Cumplimentar una solicitud a través de su web con diez días de antelación será suficiente para sumarse a la causa.