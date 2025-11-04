Suscribete a
Íñigo Corral, jefe de gabinete del TSJM, decara en la segunda jornada del juicio al fiscal general
baloncesto

«¡No permitiré que golpeen a la gente!»: un exjugador del Unicaja, detenido por el Gobierno serbio

Vladimir Stimac fue arrestado durante una de las protestas que se suceden desde hace meses contra Aleksandar Vucic, presidente de país balcánico

Djokovic, de ídolo mayor de Serbia a traidor

Stimac, tirado en el suelo durante su detención
Stimac, tirado en el suelo durante su detención RRSS
Ángel Luis Menéndez

Ángel Luis Menéndez

Vladimir Stimac, exjugador serbio de baloncesto que militó en el Unicaja Málaga y en el Estudiantes, comparecerá este martes ante la Fiscalía Superior de Serbia después de haber sido detenido la tarde-noche del domingo durante una de las protestas contra la ... corrupción gubernamental que tienen lugar desde hace meses en el país balcánico.

