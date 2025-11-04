«¡No permitiré que golpeen a la gente!»: un exjugador del Unicaja, detenido por el Gobierno serbio

Vladimir Stimac, exjugador serbio de baloncesto que militó en el Unicaja Málaga y en el Estudiantes, comparecerá este martes ante la Fiscalía Superior de Serbia después de haber sido detenido la tarde-noche del domingo durante una de las protestas contra la ... corrupción gubernamental que tienen lugar desde hace meses en el país balcánico.

Además de jugar en infinidad de clubes de varios países —Lituania, Letonia, República Checa, España, Turquía, China y, por supuesto, Serbia—Stimac (38 años) ha formado parte de la potente selección de su país que completo un triplete de medallas de plata como subcampeona olímpica (Río 2016), mundial (España 2014) y europea (Polonia 2009).

Stimac, con Serbia durante la semifinal del Mundial 2014 ante Francia ignacio gil

La policía serbia arrestó a 37 manifestantes frente al Parlamento en Belgrado tras violentos incidentes entre críticos del gobierno y partidarios del presidente populista prorruso Aleksandar Vucic.

Los manifestantes habían acudido para apoyar a Dijana Hrka, madre de una de las 16 víctimas del derrumbe de la marquesina de la estación de trenes de Novi Sad el año pasado, quien precisamente comenzó el domingo una huelga de hambre frente al citado Parlamento.

La tragedia en esa estación de trenes desató la mayor oleada de protestas antigubernamentales en Serbia en décadas y están lideradas por estudiantes, que acusan a Vucic de autoritario y corrupto.

La policía esposó y se llevó detenido a Stimac frente al edificio de la RTS, televisión estatal serbia. El que fuera poderoso pívot de Unicaja (2,11 metros y 116 kg) es un declarado defensor de las reseñadas protestas, en las que participa asiduamente mostrando su indignación por la violencia empleada por la policía contra los manifestantes.

Durante esas concentraciones son abundantes las imágenes y vídeos en apasionada actitud del exjugador serbio que él mismo publica y que circulan por las redes sociales. Una de ellas, fechada el pasado verano, parece premonitoria de lo ocurrido el domingo. «No me iré de aquí jamás. O me meten en la cárcel o me quedo aquí. ¡No voy a permitir que golpeen a la gente ni a los niños!», gritaba entonces Stimac.

💥 16 Ağustos'ta Vladimir Stimac:



"Buradan asla ayrılmayacağım. Ya beni hapse atarsınız ya da burada kalırım. İnsanları ya da çocukları dövmenize izin vermeyeceğim!"

El abogado de Stimac, Nikola Lakic, declaró este lunes a la agencia 'FoNet' que las 48 horas de prisión decretadas para su defendido son «totalmente ilegales», ya que no se respetó la decisión inicial del juez de poner en libertad al deportista.

«No podemos hablar de derecho ni de si algo es legal o no, sino que se trata únicamente de que la persona que dirige la Fiscalía Superior es el propio presidente de Serbia, Aleksandar Vucic», declaró Lakic.

En un país donde numerosas personalidades de todos los ámbitos ya habían mostrado su apoyo a las protestas populares, la detención de Stimac ha provocado un goteo incesante de muestras de solidaridad por parte de reconocidas figuras del deporte.

«Todo mi apoyo al gran luchador y campeón de baloncesto Vladimir Stimac. Con su detención se ha cometido otro gran paso atrás», declaró Bora Milutinovic (81 años), exfutbolista y exentrenador, entre otros muchos equipos, de las selecciones nacionales de México, Estados Unidos, China o Irak.

Branko Lazic (36), también exjugador de baloncesto serbio, compartió en su cuenta de Instagram una caricatura de Stimac con un mensaje breve y contundente: «Que la lucha sea incesante».

Más locuaz se mostró Dusko Vujosevic (66), entrenador montenegrino que ha dirigido a importantes clubes —Partizán, Estrella Roja, Limoges...— y a la selección de Bosnia: «No entiendo la necesidad del Gobierno de tal agresión y despliegue de fuerzas de seguridad y policía contra los ciudadanos que acudieron a apoyar a la valiente madre Diana Hrka. Stimac es un hombre valiente que actuó con el corazón y no hizo nada terrible por lo que merezca ser arrestado. No veo razón alguna para agredir a quienes apoyan a una madre cuyo hijo falleció al caer el toldo en la estación de tren de Novi Sad. El arresto de Stimac no contribuye a la paz».

Y Vujosevic añadió una petición: «La Federación de Baloncesto de Serbia debería emprender alguna acción para que Stimac sea absuelto de los crímenes de los que se le acusa, que ciertamente no cometió».