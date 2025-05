Mohamed Dabone, el nacimiento de un nuevo LeBron James

Jan Vasely, pívot del Barcelona, quedó impresionado tras compartir un entrenamiento durante esta pretemporada con un niño espigado que amenaza con disputarle el puesto en un futuro cercano. Se trataba de Mohamed Dabone, que a sus 13 años mide 2,09 y que ... llama a la puerta del primer equipo tras llegar al club hace dos años proveniente de Burkina Faso. «Es una locura, pero es parte del club, se está formando y tiene el talento para estar con nosotros y creo que es bueno tenerle aquí. Espero que podamos entrenar más días en el futuro, yo trato de ayudarle en todo lo que puedo», elogió el checo. Unas semanas antes, Dabone había jugado su primer partido contra jugadores séniors en un duelo de la fase previa de la Lliga Catalana EBA. Sumó seis puntos y seis rebotes en 17 minutos para participar en el triunfo culé ante el Espanyol (95-70). Y aún tenía 12 años.

Llegó a las categorías inferiores del Barcelona en verano del 2023 de la mano de Alex Terés, secretario técnico de la base azulgrana desde 2022, que sacudió la estructura iniciada por Juan Carlos Navarro y Mario Fernández para tratar de recuperar la voz dominante en un entorno formativo tiranizado por el Real Madrid. Un año y medio después ya se compara la irrupción de Dabone en España con las de Ricky Rubio o Luka Doncic, y se le considera como una de las mayores promesas de Europa, curioso para un jugador que proviene de Burkina Faso, un país donde no hay tradición baloncestística. Los expertos van más allá y coinciden en verlo en un futuro en la NBA. Ojeadores de la liga estadounidense detectan similitudes con LeBron James o Victor Wembanyama, que fueron quemando etapas hasta convertirse en 'pick one' del Draft (proceso de selección de jugadores por parte de las franquicias) de la NBA. No obstante Dabone no será elegible hasta el 2030, ya que un jugador debe cumplir 19 años durante el mismo año del Draft. Varios de estos scouts americanos estuvieron en la Copa del Rey en Las Palmas y acudieron a ver la final del Barcelona infantil en la Minicopa Endesa, en la que por segundo año consecutivo fue determinante.

El Barcelona es consciente del impacto que está generando en las categorías inferiores y trata de protegerle de sí mismo y del entorno. Al margen de alejarle de las expectativas que se vislumbran, dosifica su participación durante los partidos, en los que suele ser determinante, motivo por el que estando en edad infantil de segundo año, el club tramitó su ficha como cadete para que alterne este equipo y el júnior con el objetivo de que se foguee ante jugadores más fuertes. Joan Peñarroya, técnico del primer equipo, le sigue muy de cerca. Incluso le inscribió en la Euroliga.

Su potencial también ha llamado la atención de la Federación, que estudia su caso para una posible convocatoria con la selección española. Al haber jugado y residido en España en edades tempranas, se le podría nacionalizar antes de que cumpla los 16 años como un 'special case', con lo que no ocuparía plaza de nacionalizado en la selección, aunque no podría debutar hasta los 23 años, un caso similar al del madridista Eli John Ndiaye.

Noticia Relacionada Posible pena de muerte para un jugador de baloncesto por tráfico de drogas en Indonesia A. L. Menéndez La policía arrestó a Jarred Shaw después de incautar 132 caramelos con cannabis en su apartamento

Y entre tantos pétalos de rosa, una espina. Las dudas que ha generado su edad, sobre todo desde que saliera a la luz una ficha de la Federación de Togo, para la que jugó un 3x3, donde dice que su edad era de 16 años en 2024, es decir, tres más de los que figura en su pasaporte (21 de octubre de 2011). Un entredicho que se ha encargado de despejar el Barcelona al asegurar que su documentación y partida de nacimiento están en regla y aprobadas y validadas por la FIBA.