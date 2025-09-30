Suscribete a
ABC Premium

Baloncesto / Euroliga

El Madrid paga con otra derrota su debacle desde el triple

Los blancos ceden en su estreno en la máxima competición continental ante el Virtus Bolonia con un sonrojante 3 de 23 desde la línea de tres

Euroliga: resultados y clasificación

El Madrid paga con otra derrota su debacle desde el triple
Javier Asprón

Javier Asprón

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Después del revés ante el Valencia Basket en la Supercopa, el nuevo Real Madrid cargó su mochila de principio de curso con otra ajustada derrota en el estreno europeo ante el Virtus Bolonia. Otro toque de atención para un equipo aún por acoplar y al ... que le falta un mundo para acercarse a su versión óptima.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app