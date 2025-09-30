El Madrid paga con otra derrota su debacle desde el triple

Después del revés ante el Valencia Basket en la Supercopa, el nuevo Real Madrid cargó su mochila de principio de curso con otra ajustada derrota en el estreno europeo ante el Virtus Bolonia. Otro toque de atención para un equipo aún por acoplar y al ... que le falta un mundo para acercarse a su versión óptima.

En Bolonia se vio a un Madrid fallón -especialmente desde la línea de tres, con un sonrojante 3 de 23- y poco agresivo para lo que apunta a demandar este año la Euroliga. Sigue dependiendo del acierto de sus clásicos, Campazzo y Tavares, así como de la inspiración de Hezonja (0 de 7 en triples). Y Scariolo tiene mucho trabajo por delante para encajar a todas sus novedades. Ni Kramer, ni Okeke ni Lyles, los tres que jugaron en Italia, tuvieron una aportación brillante. Tampoco secundarios como Feliz o Fernando están al nivel que mostraron en el último tramo de la pasada temporada.

Pese a todo, fue un buen inicio del Madrid en una cancha complicada y de buen recuerdo para Scariolo, que dirigió a los boloñeses en su último título continental, la Eurocup 2022. Tavares y Fernando sí lograron imponerse entonces en la zona, lo que unido a las muchas imprecisiones en el tiro de los locales permitió la primera ventaja holgada de los blancos (7-15, minuto 7).

En el banquillo italiano, Dusko Ivanovic elevó la voz para azuzar a los suyos. Y apareció Luca Vildoza para comandar la remontada. Tras la aparición estelar del argentino en la dirección, el Virtus redujo a tres la diferencia al final del primer cuarto (16-19). Era el inicio de algo más serio.

Niang y Diuof, de infausto recuerdo para España en el reciente Eurobasket, comenzaron a amargar también a los hombres altos del Madrid. La contundencia defensiva que habían mostrado los de Scariolo se derrumbó sin motivo aparente y su pasillo interior se convirtió en un coladero.

Tras un contundente parcial de 20-8 los italianos recuperaron la igualdad y comenzaron a cimentar su propia ventaja hasta llegar al descanso dominando por 38-35.

Tras el descanso, por si tuviera pocos problemas el Madrid, apareció Carsen Edwards, que volvió a poner tierra de por medio con un 3+1 que inició otro parcial de 8-0 a favor de los italianos. El tiempo muerto de Scariolo surtió efecto esta vez. Después de doce intentos, Okeke anotó el primer triple de los blancos, lo que les permitió llegar al último cuarto con vida (55-50).

El Virtus supo mantener la ventaja hasta los últimos minutos gracias a Vildoza y Niang, pero el Madrid se negó a tirar la toalla y forzó la máquina hasta llegar al último minuto a solo dos puntos (70-68) con un triple supersónico de Campazzo.

Quizás eso fuera lo mejor del Madrid. Poder competir hasta el final pese al escaso rodaje. Los blancos tuvieron ocasión incluso de empatar, pero Campazzo, que se quejó de una falta, falló el tiro decisivo.

Tampoco el Barcelona inició con buen pie su trayecto en la Euroliga. Pese a la enorme actuación de Will Clyburn (23 puntos y 7 rebotes), los azulgranas cayeron en Sofía ante el Hapoel (103-87). Tampoco empezó bien el Baskonia, que perdió en casa ante Olympiacos (96-102).