Suscribete a
ABC Premium
Anadolu Efes Istanbul
Anadolu Efes Istanbul
13
17
1º cuarto
Barça
Barça
  • 1º Cuarto: 13-17

Euroliga. Jueves 20/11 18:30h. Estadio Sinan Erdem Arena.

baloncesto / euroliga

Efes - Barcelona, en directo hoy

Sigue el duelo correspondiente a la jornada 12 de la Euroliga de baloncesto

Resultados y clasificación de la Euroliga

Efes - Barcelona, en directo hoy

13 - 17Icono
Youssoupha Fall [Barça] encesta el tiro libre adicional
13 - 16Icono
Tiempo muerto
13 - 16Icono
1ª falta personal de Brice Dessert [Anadolu Efes Istanbul] sobre Youssoupha Fall cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
13 - 16Icono
Canasta de Youssoupha Fall [Barça] y tiro libre adicional por la %number%ª falta de Brice Dessert

13 - 14Icono
Darío Brizuela [Barça] falla el triple. El rebote ofensivo es para Youssoupha Fall
13 - 14Icono
Nicolás Laprovittola [Barça] roba el balón a Shemus Hazer
13 - 14Icono
Triple de Will Clyburn [Barça]
13 - 11Icono
Primera falta personal de Jan Vesely [Barça] sobre Ercan Osmani

13 - 11Icono
Ercan Osmani [Anadolu Efes Istanbul] corta el pase a Will Clyburn
13 - 11Icono
Bandeja de Brice Dessert [Anadolu Efes Istanbul] con asistencia de Nick Weiler-Babb
11 - 11Icono
Canasta de Jan Vesely [Barça] con asistencia de Joel Parra
11 - 9Icono
David Mutaf [Anadolu Efes Istanbul] falla el triple. El rebote defensivo es para Will Clyburn.

11 - 9Icono
Tomas Satoransky [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Nick Weiler-Babb.
11 - 9Icono
Brice Dessert [Anadolu Efes Istanbul] falla la canasta por un tapón de Jan Vesely
11 - 9Icono
Canasta de Jan Vesely [Barça] con asistencia de Tomas Satoransky
11 - 7Icono
David Mutaf [Anadolu Efes Istanbul] comete su segunda falta personal sobre Will Clyburn

11 - 7Icono
Tiempo muerto
11 - 7Icono
Primera falta personal de David Mutaf [Anadolu Efes Istanbul] sobre Tomas Satoransky
11 - 7Icono
Canasta de Brice Dessert [Anadolu Efes Istanbul] con asistencia de Nick Weiler-Babb
9 - 7Icono
Kevin Punter [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Jordan Loyd.

9 - 7Icono
Triple de Ercan Osmani [Anadolu Efes Istanbul] con asistencia de Jordan Loyd
6 - 7Icono
Primera falta personal de Joel Parra [Barça] sobre Nick Weiler-Babb
6 - 7Icono
Tomas Satoransky [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Nick Weiler-Babb.
6 - 7Icono
Primera falta personal de Jordan Loyd [Anadolu Efes Istanbul] sobre Jan Vesely

6 - 7Icono
Jordan Loyd [Anadolu Efes Istanbul] falla la canasta. El rebote defensivo es para Jan Vesely.
6 - 7Icono
Canasta de Jan Vesely [Barça] con asistencia de Tomas Satoransky
6 - 5Icono
Ercan Osmani [Anadolu Efes Istanbul] encesta el segundo tiro libre
5 - 5Icono
Ercan Osmani [Anadolu Efes Istanbul] encesta el primer tiro libre

4 - 5Icono
2ª Falta personal de Tornike Shengelia [Barça] sobre Ercan Osmani cuando lanzaba de dos.
4 - 5Icono
Jordan Loyd [Anadolu Efes Istanbul] corta el pase a Jan Vesely
4 - 5Icono
Canasta de Rolands Smits [Anadolu Efes Istanbul] con asistencia de Ercan Osmani
2 - 5Icono
Mate de Jan Vesely [Barça] con asistencia de Tornike Shengelia

2 - 3Icono
Kevin Punter [Barça] falla el triple. El rebote ofensivo es para Tomas Satoransky
2 - 3Icono
Will Clyburn [Barça] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Kevin Punter
2 - 3Icono
Jordan Loyd [Anadolu Efes Istanbul] falla el triple. El rebote defensivo es para Will Clyburn.
2 - 3Icono
Triple de Tomas Satoransky [Barça] con asistencia de Tornike Shengelia

2 - 0Icono
Canasta de Isaia Cordinier [Anadolu Efes Istanbul]
0 - 0Icono
Jordan Loyd [Anadolu Efes Istanbul] falla el triple. El rebote ofensivo es para Rolands Smits
0 - 0Icono
Tornike Shengelia [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Nick Weiler-Babb.
0 - 0Icono
1ª Falta personal en ataque de Ercan Osmani [Anadolu Efes Istanbul] sobre Jan Vesely

0 - 0Icono
Primera falta personal de Tornike Shengelia [Barça] sobre Ercan Osmani
0 - 0Icono
Tomas Satoransky [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Ercan Osmani.
0 - 0Icono
Rolands Smits [Anadolu Efes Istanbul] falla la canasta. El rebote defensivo es para Tornike Shengelia.
0 - 0Icono
Primera falta personal de Kevin Punter [Barça] sobre Jordan Loyd

0 - 0Icono
Inicio del partido

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app