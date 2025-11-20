Efes - Barcelona, en directo hoy

Youssoupha Fall [Barça] encesta el tiro libre adicional Tiempo muerto 1ª falta personal de Brice Dessert [Anadolu Efes Istanbul] sobre Youssoupha Fall cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional. Canasta de Youssoupha Fall [Barça] y tiro libre adicional por la %number%ª falta de Brice Dessert Darío Brizuela [Barça] falla el triple. El rebote ofensivo es para Youssoupha Fall Nicolás Laprovittola [Barça] roba el balón a Shemus Hazer Triple de Will Clyburn [Barça] Primera falta personal de Jan Vesely [Barça] sobre Ercan Osmani Ercan Osmani [Anadolu Efes Istanbul] corta el pase a Will Clyburn Bandeja de Brice Dessert [Anadolu Efes Istanbul] con asistencia de Nick Weiler-Babb Canasta de Jan Vesely [Barça] con asistencia de Joel Parra David Mutaf [Anadolu Efes Istanbul] falla el triple. El rebote defensivo es para Will Clyburn. Tomas Satoransky [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Nick Weiler-Babb. Brice Dessert [Anadolu Efes Istanbul] falla la canasta por un tapón de Jan Vesely Canasta de Jan Vesely [Barça] con asistencia de Tomas Satoransky David Mutaf [Anadolu Efes Istanbul] comete su segunda falta personal sobre Will Clyburn Tiempo muerto Primera falta personal de David Mutaf [Anadolu Efes Istanbul] sobre Tomas Satoransky Canasta de Brice Dessert [Anadolu Efes Istanbul] con asistencia de Nick Weiler-Babb Kevin Punter [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Jordan Loyd. Triple de Ercan Osmani [Anadolu Efes Istanbul] con asistencia de Jordan Loyd Primera falta personal de Joel Parra [Barça] sobre Nick Weiler-Babb Tomas Satoransky [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Nick Weiler-Babb. Primera falta personal de Jordan Loyd [Anadolu Efes Istanbul] sobre Jan Vesely Jordan Loyd [Anadolu Efes Istanbul] falla la canasta. El rebote defensivo es para Jan Vesely. Canasta de Jan Vesely [Barça] con asistencia de Tomas Satoransky Ercan Osmani [Anadolu Efes Istanbul] encesta el segundo tiro libre Ercan Osmani [Anadolu Efes Istanbul] encesta el primer tiro libre 2ª Falta personal de Tornike Shengelia [Barça] sobre Ercan Osmani cuando lanzaba de dos. Jordan Loyd [Anadolu Efes Istanbul] corta el pase a Jan Vesely Canasta de Rolands Smits [Anadolu Efes Istanbul] con asistencia de Ercan Osmani Mate de Jan Vesely [Barça] con asistencia de Tornike Shengelia Kevin Punter [Barça] falla el triple. El rebote ofensivo es para Tomas Satoransky Will Clyburn [Barça] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Kevin Punter Jordan Loyd [Anadolu Efes Istanbul] falla el triple. El rebote defensivo es para Will Clyburn. Triple de Tomas Satoransky [Barça] con asistencia de Tornike Shengelia Canasta de Isaia Cordinier [Anadolu Efes Istanbul] Jordan Loyd [Anadolu Efes Istanbul] falla el triple. El rebote ofensivo es para Rolands Smits Tornike Shengelia [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Nick Weiler-Babb. 1ª Falta personal en ataque de Ercan Osmani [Anadolu Efes Istanbul] sobre Jan Vesely Primera falta personal de Tornike Shengelia [Barça] sobre Ercan Osmani Tomas Satoransky [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Ercan Osmani. Rolands Smits [Anadolu Efes Istanbul] falla la canasta. El rebote defensivo es para Tornike Shengelia. Primera falta personal de Kevin Punter [Barça] sobre Jordan Loyd Inicio del partido
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete