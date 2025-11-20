baloncesto / euroliga
Efes - Barcelona, estadísticas del partido
Consulta todos los números del encuentro correspondiente a la jornada 12 de la Euroliga de baloncesto
Equipos
Anadolu Efes Istanbul
Barcelona
Tiros de 2
7 Intentos 10
4 Canastas 5
57.14 % Aciertos 50.00
Tiros de 3
4 Intentos 5
1 Canastas 2
25.00 %Aciertos 40.00
Tiros libres
2 Intentos 1
2 Canastas 1
100.00 %Aciertos 100.00
Rebotes
6 Total 7
1 Ofensivos 3
5 Defensivos 4
Tapones
1 Realizados 0
1 Recibidos 0
4 Asistencias 5
1 Pérdidas 2
2 Recuperaciones 1
Jugadores
|Anadolu Efes Istanbul
|MJ
|PTOS
|T2
|T3
|TL
|FC
|FR
|REB
|AS
|BP
|BR
|TAP
|VAL
|0 Shane Larkin
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2 Shemus Hazer
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|-1
|8 Nick Weiler-Babb
|7
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|1
|3
|2
|0
|0
|0
|6
|1 Rodrigue Gabriel Beaubois
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3 Jordan Loyd
|7
|0
|0 / 1
|0 / 2
|0 / 0
|1
|1
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|10 Isaia Cordinier
|5
|2
|1 / 1
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|15 PJ Dozier
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|23 Sarper David Mutaf
|3
|0
|0 / 0
|0 / 1
|0 / 0
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-3
|11 Roland Smits
|5
|2
|1 / 2
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|33 Erkan Yilmaz
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|21 Cole Swider
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|24 Ercan Osmani
|7
|5
|0 / 0
|1 / 1
|2 / 2
|1
|3
|1
|1
|0
|1
|0
|10
|9 Papagiannis
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|17 Vincent Poirier
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Los mejores
|Barça
|MJ
|PTOS
|T2
|T3
|TL
|FC
|FR
|REB
|AS
|BP
|BR
|TAP
|VAL
|0 J. Bolomboy
|5
|0
|0 / 1
|0 / 1
|0 / 0
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|-2
|2 Juani Marcos
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6 Jan Vesely
|7
|8
|4 / 4
|0 / 0
|0 / 0
|1
|2
|1
|0
|1
|0
|1
|10
|8 Darío Brizuela
|0
|0
|0 / 0
|0 / 1
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-1
|13 Tomas Satoransky
|7
|3
|0 / 2
|1 / 2
|0 / 0
|0
|1
|1
|2
|0
|0
|0
|4
|17 Juan Núñez
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|20 Nicolás Laprovittola
|2
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|21 Will Clyburn
|8
|3
|0 / 1
|1 / 1
|0 / 0
|0
|1
|2
|0
|1
|0
|0
|4
|23 Tornike Shengelia
|3
|0
|0 / 1
|0 / 0
|0 / 0
|2
|0
|1
|2
|0
|0
|0
|0
|44 Joel Parra
|4
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|14 Guillermo Hernangómez
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|19 Youssoupha Birima Fall
|0
|3
|1 / 1
|0 / 0
|1 / 1
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|5
|40 Mohamed Dabone
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|41 Sayon Keita
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Puntos
|Jan Vesely
|Barça
|8
|Ercan Osmani
|Anadolu Efes Istanbul
|5
|Youssoupha Birima Fall
|Barça
|3
|Will Clyburn
|Barça
|3
|Faltas cometidas
|Tornike Shengelia
|Barça
|2
|Sarper David Mutaf
|Anadolu Efes Istanbul
|2
|J. Bolomboy
|Barça
|1
|Jordan Loyd
|Anadolu Efes Istanbul
|1
|Rebotes ofensivos
|J. Bolomboy
|Barça
|1
|Youssoupha Birima Fall
|Barça
|1
|Roland Smits
|Anadolu Efes Istanbul
|1
|Tomas Satoransky
|Barça
|1
|Rebotes defensivos
|Nick Weiler-Babb
|Anadolu Efes Istanbul
|3
|Will Clyburn
|Barça
|2
|Jordan Loyd
|Anadolu Efes Istanbul
|1
|Tornike Shengelia
|Barça
|1
|Asistencias
|Nick Weiler-Babb
|Anadolu Efes Istanbul
|2
|Tornike Shengelia
|Barça
|2
|Tomas Satoransky
|Barça
|2
|Jordan Loyd
|Anadolu Efes Istanbul
|1
