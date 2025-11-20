Suscribete a
Anadolu Efes Istanbul
Anadolu Efes Istanbul
13
17
1º cuarto
Barça
Barça
  • 1º Cuarto: 13-17

Euroliga. Jueves 20/11 18:30h. Estadio Sinan Erdem Arena.

baloncesto / euroliga

Efes - Barcelona, estadísticas del partido

Consulta todos los números del encuentro correspondiente a la jornada 12 de la Euroliga de baloncesto

Efes - Barcelona, estadísticas del partido

Equipos

Anadolu Efes Istanbul
Barcelona
Tiros de 2
7 Intentos 10
4 Canastas 5
57.14 % Aciertos 50.00
Tiros de 3
4 Intentos 5
1 Canastas 2
25.00 %Aciertos 40.00
Tiros libres
2 Intentos 1
2 Canastas 1
100.00 %Aciertos 100.00
Rebotes
6 Total 7
1 Ofensivos 3
5 Defensivos 4
Tapones
1 Realizados 0
1 Recibidos 0
4 Asistencias 5
1 Pérdidas 2
2 Recuperaciones 1
Jugadores
Anadolu Efes IstanbulMJPTOSVAL
0 Shane Larkin000
2 Shemus Hazer00-1
8 Nick Weiler-Babb706
1 Rodrigue Gabriel Beaubois000
3 Jordan Loyd700
10 Isaia Cordinier522
15 PJ Dozier000
23 Sarper David Mutaf30-3
11 Roland Smits522
33 Erkan Yilmaz000
21 Cole Swider000
24 Ercan Osmani7510
9 Papagiannis000
17 Vincent Poirier000
BarçaMJPTOSVAL
0 J. Bolomboy 50-2
2 Juani Marcos000
6 Jan Vesely7810
8 Darío Brizuela00-1
13 Tomas Satoransky734
17 Juan Núñez000
20 Nicolás Laprovittola201
21 Will Clyburn834
23 Tornike Shengelia300
44 Joel Parra400
14 Guillermo Hernangómez000
19 Youssoupha Birima Fall035
40 Mohamed Dabone000
41 Sayon Keita000
Los mejores
Puntos
Jan VeselyBarça8
Ercan OsmaniAnadolu Efes Istanbul5
Youssoupha Birima FallBarça3
Will ClyburnBarça3
Faltas cometidas
Tornike ShengeliaBarça2
Sarper David MutafAnadolu Efes Istanbul2
J. Bolomboy Barça1
Jordan LoydAnadolu Efes Istanbul1
Rebotes ofensivos
J. Bolomboy Barça1
Youssoupha Birima FallBarça1
Roland SmitsAnadolu Efes Istanbul1
Tomas SatoranskyBarça1
Rebotes defensivos
Nick Weiler-BabbAnadolu Efes Istanbul3
Will ClyburnBarça2
Jordan LoydAnadolu Efes Istanbul1
Tornike ShengeliaBarça1
Asistencias
Nick Weiler-BabbAnadolu Efes Istanbul2
Tornike ShengeliaBarça2
Tomas SatoranskyBarça2
Jordan LoydAnadolu Efes Istanbul1
