Doncic no está lesionado y podrá jugar el Eurobasket

Son buenas noticias para Luka Doncic, la estrella de los Lakers que pretende conquistar el Eurobasket con su selección, Eslovenia. Podrá jugar sin problemas el campeonato después de su accidente contra Letonia. Un título que ya conquistó el país balcánico en 2017 (Turquía) y que ha coronado a la selección española como campeona en cuatro de las seis últimas ediciones. España defenderá título.

La federación eslovena de baloncesto informó que Luka Doncic no tiene ninguna lesión. El esloveno se retiró antes de tiempo este sábado en el amistoso ante Letonia con un aparatosa golpe en su rodilla derecha después de que le cayera encima un compañero de equipo con todo su peso.

Doncic cayó al suelo junto a su compañero en el minuto 4 del tercer cuarto, lo que provocó que el base de Los Ángeles Lakers no regresara a la cancha junto al resto de compañeros y se retirara directamente a los vestuarios cojeando de manera evidente.

Los presagios eran malos, pero la Federación de Eslovenia calmó a sus seguidores: «El capitán Luka Doncic, que afortunadamente terminó el partido contra Letonia sin lesiones, también entrenará con el equipo», anunció.

Tras caer ante Letonia, Eslovenia se enfrentará el martes a Reino Unido en un amistoso en el pabellón Arena Stožice de Liubliana. Eslovenia está encuadrada en el grupo D del Eurobasket, que se disputa del 27 de agosto al 14 de septiembre en las sedes de Chipre, Finlandia, Polonia y Letonia, donde se medirá en la primera fase a las selecciones de Islandia, Francia, Polonia, Bélgica e Israel.