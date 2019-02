El Real Madrid solo jugaría la Euroliga si deja la ACB

Emilio V. Escudero

El Real Madrid mantiene su pulso firme con la ACB. De hecho, el paso de las horas no ha ayudado a serenar los ánimos en el club blanco. Al contrario. Las vagas explicaciones ofrecidas por la Liga y los árbitros han reafirmado a la directiva madridista en su idea de abandonar la ACB si no se producen sanciones ejemplares. Tan claro lo tiene el Madrid que ha encargado un estudio jurídico para ver si es viable su marcha y si ese adiós sería compatible con su participación en la Euroliga, la única competición en la que participarían en caso de divorcio con la Asociación de Clubes.

Por ahora, los pasos son cortos. Medidos. Tras su comunicado del lunes, en el que dejó claro que no le valían las explicaciones ofrecidas, el Real Madrid espera ahora que la ACB mueva ficha. «Hablan de transparencia, pero lo que queremos es que se explique lo que pasó en la última jugada. Por qué y cómo ocurrió. En qué se falló...», apuntan a ABC fuentes internas del club blanco, que piden al mismo tiempo un castigo ejemplar para los colegiados. «Si todos tienen tan claro que hubo errores graves, debe haber una sanción para ellos», apuntan.

Esa decisión debe ser adoptada por la Liga, que en conversación con ABC confirma que «se está llevando a cabo un proceso de estudio de la situación para determinar si se procede o no el castigo». La ACB explica que las sanciones se adoptan de manera pausada y que nunca, en ningún caso, se hacen públicas, lo que chocaría frontalmente con la petición del Real Madrid de que se conozca el castigo si se produce. Aunque en este caso concreto están implicados directamente todos los estamentos de la Asociación, el principal responsable de determinar las sanciones es Francisco Monjas, director de arbitraje de la ACB. Los colegiados son profesionales y dependen de la Liga, encargada de su promoción, designación y castigos.

Estudio para dejar la ACB

El estamento arbitral reconoció el lunes que hubo «errores graves» en la final y se mostró abierto a aceptar una sanción. Los colegiados asumen que se precipitaron en la decisión, fruto de la tensión y la presión ambiental, aunque no esperan que haya una decisión drástica sobre ellos. La buena noticia para la ACB –una de las pocas en los últimos días– es que este fin de semana hay parón porque juega la selección y podrá tener más tiempo para estudiar si finalmente impone un «neverazo»a los tres árbitros de la final.

Mientras llega o no esa sanción, el Real Madrid ya se ha puesto en marcha con el objetivo de tener clara la hoja de ruta si decide abandonar la ACB a final de temporada. El club blanco ha encargado un estudio jurídico para conocer la viabilidad de su salida de la Liga y si eso es compatible con jugar la Euroliga, el único campeonato que disputarían los blancos.

Adía de hoy, los estatutos del torneo continental no permiten que un equipo que no disputa una liga doméstica participe en su competición, pero esas reglas son elaboradas cada verano por los miembros socios de la Euroliga y el Real Madrid es uno de ellos. En otras palabras, el Consejo Ejecutivo de Accionistas estudiaría el caso y, con toda seguridad, daría luz verde a la participación de los blancos en una competición que el próximo año contará con 18 equipos y ocupará 34 fechas en el calendario, sin contar los playoffs y la Final Four.

Lo que no está ahora mismo sobre la mesa es la opción de jugar en la NBA. La liga americana descarta crear una conferencia europea en los próximos años y tampoco contempla la inclusión de un nuevo equipo en la conferencia Este, por lo que la Euroliga sería el único consuelo blanco si abandona la ACB.