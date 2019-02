Real Madrid - Barcelona | Copa Rey El Real Madrid estalla contra el arbitraje Tanto jugadores como miembros de la directiva se han quejado de la actuación arbitral en la final de la Copa del Rey

EFE

El Real Madrid expresó su indignación con la decisión arbitral en la jugada que definió a favor del Barcelona la final de la Copa del Rey, y pidió a la ACB que explique en un comunicado por qué anularon una acción que consideran «legal» ya que se sienten perjudicados por segundo año consecutivo en el torneo.

«Queremos que se tome nota de estas acciones (...) hubo un error en Gran Canaria el año pasado y en Madrid y ante nuestro público ha vuelto a pasar. Ya está bien, hay que decir basta», dijo en rueda de prensa el director de la sección de baloncesto madridista, Juan Carlos Sánchez, muy crítico con que se diese como válida la canasta de Ante Tomic que decidió el título.

El directivo expresó su malestar en la rueda de prensa posterior al triunfo azulgrana por 93-94 y lamentó que la «única reclamación" que les quede sea «el derecho a la pataleta, que no nos vale para nada». «No ha sido falta, sino un tapón legal. Es el segundo año que ocurre una desgracia contra el Real Madrid. Me parece que hemos visto 'instant replay', o no les han puesto las imágenes que yo tengo en mi movil (a los árbitros) o no sé».

No ha sido el único en mostrar su enfado por el arbitraje. El capitán del Real Madrid, Felipe Reyes, también ha estallado contra los errores arbitrales, como recoge un vídeo postpartido.

Esta es la jugada por la que el Real Madrid se ha quejado duramente del arbitraje.