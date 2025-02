Un sensacional Colom no basta ante Israel

Crónica

Hay ídolos que trascienden a su deporte y Maradona es uno de ellos . En la portería o en la canasta, da igual, el argentino era un mito y así quedó claro también ayer en Valencia. El homenaje improvisado en el hilo músical animó a los jugadores de la selección durante el calentamiento, pues siguen vacías las gradas de la Fuente de San Luis. No hay público tampoco en esta ventana de clasificación para el Eurobasket 2022 , así que el «Maradó, Maradó» que resonó por la megafonía sirvió de impulso antes de comenzar el duelo ante Israel.

En la cancha, concentrados como pocas veces, calentaban Javi Beirán y Quino Colom , campeones del mundo hace menos de un año en China y líderes de esta España de las ventanas a pesar de su complicada situación personal. Marginados ambos en sus clubes y rescatados por Scariolo para intentar sellar el pase al Europeo.

A Colom le comunicaron en Valencia que no contaban con él y aun así decidió continuar en el club, donde lleva cuatro meses sin jugar a la espera de poder convencer a Ponsarnau . Más difícil es la situación de Beirán, apartado por Fisac hace un mes por razones desconocidas que el técnico enmascaró con unas declaraciones enigmáticas. «Entendemos de forma diferente la capitanía», señaló el día 4 de noviembre . Desde entonces, Beirán tampoco ha pisado la cancha.

Con todo, Scariolo los incluyó a ambos en su lista, convencido de que a pesar de la inactividad no había nadie mejor para liderar al equipo frente a Israel y Rumanía . «Ha hecho méritos para estar aquí en convocatorias anteriores y conoce el sistema de juego casi mejor que cualquiera», reconocía el seleccionador sobre el base en los primeros días de concentración. No le faltaba razón.

Hubo que esperar cinco minutos para ver a ambos en la pista, pero cuando hicieron acto de presencia el duelo se desequilibró de manera sorprendente. Sobre todo por culpa del base, desatado y certero. Un ciclón imposible de parar «Tenía muchas ganas de jugar y ha demostrado lo que sabemos que puede dar», reconocía Scariolo.

Le salía todo a Colom, que parecía tener dibujada cada acción en su cabeza. Bandejas, triples, canastas imposibles... Era su día. Un líder. Campeón del mundo sin galones en Valencia, pero capitán general con la selección. Cuando se fue de nuevo al banquillo, mediado el segundo cuarto, España mandaba ya por doce puntos (25-37, min. 13) y él había sumado 14 de ellos.

Las dudas iniciales de España, cuyo arranque había dado alas a los israelíes, no se reprodujeron por la ausencia del base, cuya actuación impregnó de confianza a todos sus compañeros. Apoyada en una defensa casi perfecta, España voló rumbo al descanso , al que llegó con una ventaja holgada (36-52) que había llegado a ser de 18 puntos.

No supo contener la euforia Scariolo, que vio cómo su equipo se descosía de manera fatal en un inicio de tercer cuarto desastroso (parcial de 24-6 a favor de los hebreos). Sin Colom en pista, la selección fue un pelele en manos de Israel , que en un pis pas –cuatro triples seguidos nada más empezar– había enjugado la diferencia y se había puesto incluso por delante (60-58, min. 25). «Hemos tenido un déficit de experiencia brutal», se lamentaba el técnico, al mismo tiempo que veía la botella medio llena, pues estas cosas deben hacer crecer a los jóvenes.

Con las alarmas encendidas, el italiano recuperó a Colom para la causa y su entrada en pista volvió a ser fundamental . Un faro para sus compañeros. Líder absoluto de España. Dos triples consecutivos del base impulsaron de nuevo al equipo, que comenzó el último cuarto otra vez por delante (67-74, min. 31), pero advertido del peligro de su rival, líder invicto del grupo.

Con Colom al mando de las operaciones, la selección mantuvo el tipo ante el empuje hebreo, pero fue perdiendo fuelle al mismo ritmo que lo hacía el veterano jugador . «Hubo un momento en el que su tanque de gasolina no daba para más. He confiado en dejarlo en cancha; él tenía muchas ganas de jugar y me ha dicho que estaba bien. He confiado y tal vez no tenía más gas», reconocía el técnico tras el partido.

El duelo se convirtió entonces en un intercambio de golpes, canastas de ida y vuelta, en el que España fue muy bisoña. Espesa en ataque y con la única referencia del base, el equipo nacional fue poco a poco cediendo ante un conjunto más plural, donde Cohen, Mekel, Blatt y Ginat veían el aro con facilidad. La selección, que nunca bajó los brazos, fue poco a poco cediendo hasta confirmar su derrota.

Traspié final que convierte el duelo ante Rumanía en decisivo, aunque para quedarse fuera del Eurobasket, l a selección tendría que caer por 14 puntos el lunes ante un equipo que no conoce la victoria todavía. Aun así, no se confía Scariolo. «Intentaremos ganar para no pasar apuros», señaló.

