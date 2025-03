Los Brooklyn Nets aumentan su colección de estrellas

Los Brooklyn Nets no cejan en su empeño de acaparar talento en busca del anillo de la NBA . Al 'big three' formado por Kevin Durant, Kyrie Irving y James Harden, al que recientemente añadió al también All Star Blake Griffin tras ser liberado por los Detroit Pistons, le acaba de sumar a LaMarcus Aldridge .

Los San Antonio Spurs dejaron libre al veterano pívot y la franquicia de Brookyn no perdió la oportunidad de reclutarlo para su ambicioso proyecto, según avanzó la cadena ESPN .

Los medios estadounidenses, citando al agente del jugador, explicaron que el pívot de 35 años, siete veces All Star , firmará un contrato con el club de Nueva York pese a que los Miami Heat también estaban en la carrera por ficharlo.

Aldridge pondría fin así a seis años con los Spurs , con los que esta temporada promediaba 13,7 puntos y 4,5 rebotes por partido.

Su envergadura, su experiencia, su defensa y, seguramente sus ganas de conquistar por fin un anillo de campeón, serán a buen seguro muy útiles para los objetivos de los Nets.

Noticias relacionadas Los Nets suben su apuesta con Blake Griffin

Más temas:

NBA