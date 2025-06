Attaoui pone a España a soñar

España mantiene vivo el objetivo del podio en el Campeonato de Europa por equipos de Madrid gracias a sus corredores. Cuatro de ellos alcanzaron puestos de medallistas en la primera y calurosa jornada en la pista verde de Vallehermoso para subir a la selección ... hasta la segunda plaza de una clasificación que lidera la Países Bajos de Femke Bol. El único 16 que sumó la selección fue el de Moha Attaoui, colosal en un 800 que comandó como un veterano. También brillaron Marta García (5.000), Dani Arce (3.000 obstáculos) y Paula Sevilla (400), aunque ese segundo puesto provisional se consolidó gracias a la actuación del resto, cada uno a su nivel. Sin petardazos como los que sí sufrieron Italia, Polonia o Grecia. Quizá ahí esté la clave del éxito final.

El triunfo de Attaoui se esperaba. La forma en la que lo logró, no tanto. Al cántabro le gusta correr agazapado, quitarse de empujones y líos y aprovechar su estruendoso final para ganar carreras y medallas. Pero en Vallehermoso salió a dominar. De principio a fin. O, mejor escrito, desde la primera contrarrecta hasta la meta. «Le dije a mi entrenador esta mañana si podía salir delante. Y me ha dicho: 'mejor no, corre como siempre'. Pero con el apoyo de la gente me he venido arriba», diría después.

Attaoui aprovechaba un hueco mínimo, casi invisible, entre el italiano Pernici y el checo Dudycha para colocarse primero. Y a ver quién era se atrevía a cuestionarlo. «He puesto un ritmo rápido, pero cómodo. No quería comprometer los dieciséis puntos para España. Luego el italiano ha intentado pasarme y he metido una marcha más. Aún tenía un último cambio para la recta por si hubiera hecho falta». No hizo falta. Attaoui se imponía en 1:44.01, daba a España su primera victoria y reafirmaba su favoritismo para los Mundiales de Tokio.

Cumplió también con lo esperado Marta García, segunda en un 5.000 femenino a 37 grados que provocó alguna imagen dantesca en la llegada. La palentina plantó cara a toda una medallista olímpica como Nadia Batocletti, que se llevó el triunfo en una carrera lenta, pero por eliminación. Al último 400 se llegó con cinco atletas en cabeza, pero al arreón final de la italiana (58 segundos en esa última vuelta) solo respondió Marta. «Lo he intentado, pero cuando me han empezado a picar las piernas he preferido no ser yo la que explotara». Por detrás de las dos, todo era un drama, con varias atletas teniendo que ser sacadas de la pista a rastras o directamente en silla de ruedas. Los rigores del junio madrileño.

También apretaba el sol de lo lindo cuando Paula Sevilla se llevó la primera ovación del día, que compartió con una de las grandes estrellas del campeonato, Femke Bol. Ninguna de las dos defraudó en el 400 ante una afición que se apelotonó como pudo en las zonas de sombra del graderío. Unos sentados, muchos más de pie. La neerlandesa ganó con la mejor marca continental del año y récord de los campeonatos, 49.48. La española acabó tercera rebajando de nuevo su mejor marca personal: 50.70. La manchega aún no conoce su límite en una prueba que no quería ver ni en pintura hasta hace unos meses, y que sin embargo le está proporcionando las alegrías más grandes de toda su carrera. «Este año ya estoy completamente enfocada en el 400», explicaba después en zona mixta, a pesar de reconocer que había sufrido su primera «gran pájara» después de la carrera. «Estaba bien, pero al ponerme con la tele… Hablar y respirar ya no».

El último puesto de podio virtual se lo llevó Dani Arce en los 3.000 obstáculos. Al igual que Attaoui el burgalés también llegaba con la mejor marca de los participantes, pero a falta de 200 metros sucumbió ante el alemán Karl Bebendorf.

Tras ellos, destacaron el cuarto puesto de Marcos Ruiz en el triple masculino y el quinto de Belén Toimil en el peso femenino. El valenciano (16.15) minimizó la ausencia de Jordan Díaz, y la gallega mejoró en un centímetro su mejor marca del curso para sumar más puntos fundamentales. Maribel Pérez y Guillem Crespi (100 metros) e Inés López (Disco), que fueron décimos, el cuatrocentista Manuel Bea, undécimo, y el lanzador de martillo Kevin Arreaga, duodécimo, cerraron la participación española.