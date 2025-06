Marta García: «Nunca se tiene un día malo en todo; si me iba mal en una carrera, estudiaba el doble para el siguiente examen»

Será una de las caras visibles del equipo español en el Campeonato de Europa por equipos. No por casualidad, Marta García (1998) fue la elegida para representar a la selección en la rueda de prensa oficial, en ausencia de Ana Peleteiro. Su gesto sereno y ... su mirada profunda acompañan respuestas pensadas, sin prisa. Sabe que 2025 es un año clave. Viene de firmar una temporada brillante y ahora le toca refrendarlo. No será sencillo, y lo sabe. Pero no se esconde. Antes de colocarse en la línea de salida de los 5.000 metros en Vallehermoso, conversa con ABC.

-Ha tenido un último año intenso: varios récords de España, un bronce europeo, participación olímpica, victoria en la San Silvestre de Vallecas ante la plusmarquista mundial de maratón... ¿Se ha detenido a pensar en todo ello o la rueda no para de girar?

-Casi lo estoy pensando ahora. Sobre todo valoro más el estado de forma de 2024. En su momento no te das cuenta del valor que tienen esos registros. Este año he intentado repetirlos y no es tan fácil. Me doy cuenta de que 2024 fue un año excepcional, en el que cada carrera era una marca personal o un récord de España. Es muy difícil de repetir.

-¿Cómo se da un salto más?

-Pienso que vamos en la dirección correcta. El año pasado no sentí que hubiera alcanzado mi límite. Pensaba que podía mejorar más. Mucha gente me preguntaba cómo iba a afrontar 2025 después de 2024. Y digo: igual. Sigo con la misma motivación o más. Ahora, hacer marca personal ya es hacer récord de España, y eso son registros importantes. Pero sigo con la misma mentalidad de que queda mucho por hacer. Quedan muchos años de entrenamientos y concentraciones. Seguro que se puede empujar más.

-De todo lo que consiguió el año pasado, ¿qué es lo que recuerda con más cariño?

-Sin duda, la medalla de Roma. El bronce en el 5.000 del Europeo, con récord de España... Ni me di cuenta de que era récord, tardé un rato. Fue el momento de más prestigio deportivo. Y a nivel personal, la Vallecana. La cuesta de la Avenida de la Albufera fue dura, ya no podía más, pero me dejó un sentimiento muy especial.

-Ahí logró algo que normalmente no ocurre: doblegar a una récord del mundo de maratón (Ruth Chepngetich). En sus pruebas, lo normal es que, aunque esté muy bien, no gane por la competencia de las africanas. ¿Cómo lleva eso?

-Si me preguntan, digo: 'Ganar es una utopía, pero nunca se sabe'. Y de hecho, esas cosas ocurren. Gané. Ella corrió el 10.000 más lento que su paso en el récord del mundo de maratón. Pero hay que estar ese día y hacerlo. Ella no estuvo bien y yo no tuve miedo a estar a su lado. Creo que eso me caracteriza: no me suelo sentir menos que los demás. Cuando voy a carreras internacionales me pongo delante, sabiendo que hay gente mejor, y no me importa. Creo que ellas se dan cuenta. A nivel psicológico también afecta. Puede que haya atletas con mejores piernas que yo, pero por eso intento jugar otras bazas también.

-Pero insisto. Lo normal es que por muy bien que corra, no gane.

-Sí. A veces pasa. Por ejemplo, en los Juegos. En mi semifinal estaban las poseedoras de los récords del mundo de 1.500 y 5.000. Fue una locura. Al principio no estaba satisfecha con mi carrera, pero luego me di cuenta de que era muy injusta conmigo misma. En la final, de las ocho primeras, siete eran de mi serie. Si hubiera pasado, habría significado que estaba para un diploma. Eso son palabras mayores.

-Graduada en Medicina, nueve años de conservatorio de guitarra, atleta de élite… ¿Qué se dice al levantarse cada mañana?

-Desde pequeña he tenido muchísima energía y necesito utilizarla. No puedo quedarme en el sofá. No diría que soy hiperactiva, pero me gusta hacer muchas cosas y aprovechar el tiempo. Yo pedía todo: veía a mi hermana correr y quería correr; era fan de María Isabel y quería cantar, bailar… Así empecé con la música. Fui yo quien pidió ir al conservatorio, hacer esto y lo otro. Mis padres nunca me dijeron que no, si las horas del día lo permitían.

-Esa disciplina de cumplir con todo, ¿forjó su carácter?

-En el conservatorio pasé momentos duros, más que en el colegio incluso. Eso me ayudó a amueblar la cabeza. Luego, con Medicina, aproveché al máximo el tiempo. Probablemente fueron los años más duros de mi vida: combinar la carrera con el atletismo. Tenía que compaginar viajes y clases. Todo ha sido cuestión de disciplina, organización, y de que mi vitalidad me lo ha permitido.

-¿Y los días malos?

-Claro que los tengo, pero tener tantas actividades me ha venido bien. Nunca tienes un día malo en todo. Si un día me iba mal en la universidad, salía a correr e intentaba focalizarme en eso, olvidarme de lo que me había ido mal y darle la vuelta al día con otra actividad que me saliera bien. Si me salía una carrera mal, el lunes estudiaba el doble. Pensaba: 'Ahora voy a reventarlo en el examen'. Intentaba buscar el equilibrio. Si me daban una de cal, buscaba una de arena.

-Un culo inquieto.

-Una de las cosas que peor llevo del deporte profesional es lo de descansar. No concebía mis días así, teniendo que echarme la siesta. Es la parte que menos me gusta. Pero he aprendido a bajar un poco el ritmo, y creo que me hacía falta después de todos los años de Medicina. Mi cuerpo me lo está agradeciendo, sobre todo en el rendimiento deportivo.

-Habiéndose criado en Palencia, ¿le preguntan mucho por Marta Domínguez?

-De vez en cuando. Pero tampoco tanto. Creo que después de lo que pasó, es un tema tabú y no se habla de ella. Tampoco creo que se me haya comparado mucho. Tuve la suerte de verla en la pista cuando era una niña. Ver a alguien hacer cosas tan grandes me motivó. Ahora cuesta decirlo, pero es así.

-A un atleta joven con proyección, ¿le recomendaría que se enfoque al cien por cien en en el deporte?

-Tendría mis dudas. Yo jamás pensé que era posible vivir del atletismo. Tuvo que venir una marca deportiva a abrirme los ojos y darme la oportunidad. Si no, habría hecho el MIR y habría seguido por el camino de la medicina. No me sentía cómoda apartando los estudios para dedicarme solo al atletismo. Por eso prioricé los estudios y luego empecé mi carrera deportiva profesional. No hace falta estudiar Medicina, claro. Puedes estudiar lo que quieras, un grado medio, lo que sea. Pero el deporte es muy desagradecido. He tenido la suerte de que conmigo se está portando bien, pero dependes de que tu cuerpo responda. Y no siempre puedes controlar eso.