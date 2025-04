Vuelve el culebrón Joao Félix

Cuando el 11 de enero se hacía oficial la cesión de Joao Félix al Chelsea muchos respiraron aliviados en el Atlético de Madrid. Problema resuelto, pensaron. Pero los más sabían que se trataba sólo de una huida hacia adelante, de un paréntesis que ... conllevaría nuevos dolores de cabeza a corto plazo. Y las migrañas ya están aquí. Ni cinco meses después.

Los más optimistas confiaban en que a Todd Boehly (dueño del Chelsea) le encantaría Joao y se harían con su fichaje en propiedad. Y de hecho así fue, al principio, pero no convenció exactamente del mismo modo a los técnicos. Ni a Frank Lampard, que hace unas semanas señalaba que además del «enorme talento» del portugués «también necesitas tener una ética de trabajo» y ahondó en que los quehaceres sin balón eran «un desafío con Joao»; ni tampoco al próximo entrenador del Chelsea, Mauricio Pochettino, que ya ha comunicado a su club que no cuenta con el delantero luso.

El bagaje de Joao de su paso por el Chelsea es pobre: 20 partidos, cuatro goles, cero asistencias. De las últimas siete jornadas en la Premier Joao sólo fue titular una vez e incluso se quedó fuera de la convocatoria en un encuentro. «Ciao Félix», recogía en su portada algún diario británico junto a la frase «comienza la limpia».

En esta tesitura, Joao Félix deberá incorporarse al inicio de la pretemporada del Atlético el próximo 7 de julio, pero no es su intención. De hecho, lo que el portugués pretendía antes de saber los planes de Pochettino era continuar en Londres y así lo expresó públicamente hace poco más de una semana: «Todavía no sé cuál va a ser mi futuro, pero estos meses me han encantado y me gustaría mucho estar aquí la próxima temporada».

Desde el entorno del luso corroboran este deseo. Joao no se ve volviendo al Atlético de Madrid, al menos mientras esté Simeone. Sus diferencias son irreconciliables, no comparte su filosofía futbolística y considera que siempre le ha castigado con el banquillo al mínimo error. No quiere volver a pasar por esa penitencia.

Por su parte, el Cholo aseguraba este viernes a la Cadena COPE que él era compatible con todo el mundo «mientras podamos generar ganar». «Joao tiene unas condiciones enormes. Será lo que él quiera ser», afirmaba, dejando la pelota en el tejado del portugués. Pero también lanzó una pulla a las primeras declaraciones que hizo el luso como jugador del Chelsea, cuando se definió como un futbolista al que le gustaba tener el balón «y jugar con alegría». «Yo no choco con Joao, yo soy claro. Hemos hablado un montón de veces y sabe cuál es mi perfil y que me gusta jugar con mucha alegría», manifestó Simeone tirando de sarcasmo.

«Mucho menos de lo que se cree»

La realidad es que a su círculo Simeone siempre les ha confesado que Joao «es mucho menos de lo que todo el mundo cree» y considera que esta aventura frustrada en Londres no ha hecho más que ratificar su pensamiento y que no es el único que ve como un problema la falta de actitud del portugués en tareas defensivas.

Así las cosas, la pelota no está en el tejado de Joao Félix, sino en el de Jorge Mendes. Joao también ha confesado a su entorno que le gustaría quedarse en la Premier, un fútbol en el que se ha encontrado más cómodo que en la Liga. En las islas, el Newcastle del príncipe Mohammad Bin Salman ha sonado como opción, al igual que el Manchester United, que ya se interesó por el luso en el pasado. Un escalón por debajo, a Unai Emery también le encajaría en su Aston Villa. Hay varias opciones, también fuera de Inglaterra, aunque todas pasan por una cesión. Ahora mismo nadie parece dispuesto a pagar una cantidad desorbitada por Joao y el Atlético no quiere malvender a un futbolista que les costó 127 millones hace cuatro años.

Su salida condiciona parte de la planificación deportiva del Atlético de Madrid. Si se produjera un traspaso habría efectivo para acometer una gran operación. Pero las incógnitas en la plantilla todavía son muchas, en un equipo donde la continuidad de hombres como Carrasco, Morata, Saúl o Lemar está más que en el aire.