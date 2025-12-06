Dónde ver online y en televisión al Atlético de Madrid hoy en LaLiga y qué hora juega contra el Athletic

El Atlético de Madrid vuelve a jugar en la Liga este sábado, 6 de diciembre, después de su derrota en el Camp Nou ante el Barcelona, la primera después de siete triunfos consecutivos entre todas las competiciones.

En noviembre, los rojiblancos sumaron los ... tres puntos ante Sevilla (3-0), Levante (3-1), Getafe (0-1) y Oviedo (2-0). Además, en Champions, también batieron al Royale Union (3-1) y al Inter de Milán (2-1). Solo los azulgranas consiguieron frenar la fantástica racha.

Este sábado tendrá delante a un Athletic Club que nada tiene que ver con el de la pasada temporada. El equipo de Valverde está muy lejos de poder volver a repetir clasificación para la Champions y en Europa tiene complicado pasar a los cruces.

La ausencia de Nico, con problema de pubalgia como Lamine, le ha penalizado en este inicio de temporada, aunque también es cierto que el menor de los Williams ha mejorado en las dos últimas semanas. De hecho, anotó ante el Levante del pasado fin de semana (0-2), aunque poco pudo hacer en la visita del Real Madrid a San Mamés (0-3).

A qué hora es el Athletic - Atlético de LaLiga hoy

El Athletic - Atlético de Madrid, encuentro que se disputa este sábado en San Mamés y correspondiente a la jornada 15 de Liga, está programado para las 21.00 horas.

Dónde ver el Athletic - Atlético en televisión y online hoy

El encuentro de Liga entre el Athletic y el Atlético de Madrid podrá verse en directo por televisión a través de Movistar La Liga (dial 54) y LaLiga TV Bar. Los aficionados también podrán seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la web de ABC.es, donde los lectores podrán encontrar al término del encuentro la mejor crónica.