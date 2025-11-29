Sorloth le da al Atlético un respiro

No es la victoria más brillante ni el rival de mayor enjundia, pero el Atlético de Madrid cumple ante el Oviedo y suma su séptima victoria consecutiva para seguir la estela del Madrid, de quien se coloca momentáneamente a un punto, y del Barcelona, a ... quien visita el próximo martes. Un doblete de Sorloth en la primera media hora es suficiente para tumbar al conjunto asturiano, que se mantiene como el farolillo rojo. Los ovetenses buscan meterse en el partido tras el descanso, pero su falta de acierto permite vivir con tranquilidad a un conjunto rojiblanco que, además de entrar en la historia de la Liga como el primer equipo en adelantarse en el marcador en las primeras 14 jornadas, se permite rotar y ganar para llegar lanzado y descanso al Camp Nou.

Es la visita del colista la ocasión ideal que tiene Simeone para introducir rotaciones y dar descanso a cuatro de sus hombres más importantes, como son Julián Álvarez, Barrios, Giuliano y Giménez, en un once en el regresa a la portería Oblak, homenajeado antes del inicio por su histórico sexto Zamora, al igual que Koke, con más de 700 partidos con la rojiblanca a sus espaldas.

Ya con el balón en juego, apenas unos minutos son suficientes para atisbar que puede ser el día de Sorloth, presente en todas las ocasiones del Atlético. La primera es detenida por Escadell, la segunda se le va arriba, pero a la tercera no perdona. Una genial jugada por la izquierda entre Hancko, Nico González y Baena concluye con el eslovaco asistiendo para el noruego anote a placer el primero de la noche. Un gol que, además, mete a este Atlético en la historia de la Liga, convertido en el primer equipo de siempre en adelantarse en las primeras 14 jornadas de competición.

El Oviedo no cambia su plan y se mantiene como un equipo propositivo que intenta competir la posesión al conjunto rojiblanco, pero la dificultad de los asturianos para interrumpir las combinaciones atléticas hace muy difícil pensar en un encuentro igualado. Se turnan ambos equipos en llegadas en un tramo de ida y vuelta en el que, como se podía esperar, el que obtiene premio es el cuadro colchonero. Aparece de nuevo por la izquierda Hancko, incisivo como un lateral de toda la vida, y encuentra la posición de Sorloth en el área. El primer remate del noruego es rechazado, pero el balón vuelve a quedarle franco y el ariete no lo desaprovecha, ampliando la ventaja del Atlético y su colección de goles.

Con el 2-0, consigue el Oviedo amasar más balón y beneficiarse de la calidad de Cazorla, intacta a pesar de sus 40 años, aunque esta no se traduce en el marcador. Primero Viñas con un cabezazo centrado, y sobre todo Hassan con una volea defectuosa, desperdician dos envíos deliciosos del asturiano. Una vocación ofensiva por parte de los carballones que se mantiene tras el paso por vestuarios, al contrario que un Atlético con una nueva rotación al descanso, la de Giuliano por Baena, y con la mente más en el descanso que en el juego. Tres acercamientos casi seguidos del conjunto ovetense, que roza el gol con sendas ocasiones de Nacho Vidal y Viñas, hacen caen en la cuenta al personal que el partido no está acabado.

El ánimo del Oviedo no disminuye con el paso de los minutos y Cazorla se lamenta amargamente después de marrar un bote pronto ideal para haber recortado distancias, lo que lleva a Simeone a poner fin al asueto de Barrios y de Julián. Dos movimientos que le devuelven el control y la tranquilidad al Atlético, de la mano del manejo del canterano y la capacidad de crear ataque del argentino, como un pase a la enésima incorporación de Hancko en la que la intervención de Dani Calvo evita el tanto de Nico. El dominio vuelve a ser rojiblanco y Luis Carrión busca quemar sus últimos cartuchos, por lo que retira a un Cazorla ovacionado al abandonar el césped del Metropolitano. Un homenaje que abre el armisticio con el que llega a su fin el encuentro, a excepción de una potente carrera de un descanso Barrios, que asiste de maravilla a Giuliano, aunque este se topa con Escandell. La conclusión a una noche de tranquilidad para el Atlético, que se mantiene en la pelea por la Liga con su séptimo triunfo consecutivo.