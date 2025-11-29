Suscribete a
Atlético 2 - Oviedo 0

Sorloth le da al Atlético un respiro

LIGA | JORNADA 14

Los rojiblancos rotan, descansan y tumban al Oviedo gracias al doblete del noruego, además de ser el primer equipo en la historia de la Liga en adelantarse en las primeras 14 jornadas

Sorloth celebra uno de sus dos goles ante el Oviedo
Daniel Cebreiro

No es la victoria más brillante ni el rival de mayor enjundia, pero el Atlético de Madrid cumple ante el Oviedo y suma su séptima victoria consecutiva para seguir la estela del Madrid, de quien se coloca momentáneamente a un punto, y del Barcelona, a ... quien visita el próximo martes. Un doblete de Sorloth en la primera media hora es suficiente para tumbar al conjunto asturiano, que se mantiene como el farolillo rojo. Los ovetenses buscan meterse en el partido tras el descanso, pero su falta de acierto permite vivir con tranquilidad a un conjunto rojiblanco que, además de entrar en la historia de la Liga como el primer equipo en adelantarse en el marcador en las primeras 14 jornadas, se permite rotar y ganar para llegar lanzado y descanso al Camp Nou.

