A Simeone le toca meter el bisturí

Al Atlético de Madrid le toca reconstruirse en tiempo récord. Hace solo cuatro días que los rojiblancos fueron derrotados por el Barcelona en el Camp Nou, tropiezo que convirtió en historia su magnífica racha de siete victorias consecutivas entre todas las competiciones. En ... tierras catalanas no solo se les privó de tres puntos, sino que vieron cómo dos de sus pilares, Giménez y Baena, fueron presas de las lesiones y no estarán disponibles, como Llorente y Cardoso, para el duelo de hoy en Bilbao ante el Athletic (21.00 horas, Movistar Plus).

Por lo tanto, es el momento del intervencionismo, de que Simeone inserte el bisturí para lograr en el siempre asfixiante San Mamés el mejor resultado posible. La baja del central uruguayo obligará a reorganizar la defensa y es Pubil, que ya cuajó un buen encuentro ante el Oviedo hace una semana, el principal candidato a ocupar el puesto del sudamericano. La presencia en el once titular de Le Normand, que vuelve a una lista tras un mes de baja debido a una lesión en la rodilla izquierda, se antoja prematura.

El caso de Baena es más complejo. El internacional español se ha convertido en una pieza vertebral pese a que solo lleva desde verano en la disciplina colchonera. Cierra en defensa, asume todos los lanzamientos a balón parado y aún tiene fuelle para asistir en los últimos metros. Por eso, su lesión se antoja tan trascendental, sin un recambio claro el andaluz cuando se ausenta.

Sin embargo, es Almada el que más papeletas posee para remplazarle. El argentino, aunque venía de tres encuentros sin contar con minutos, dejó buenas sensaciones ante el Barça y estuvo a punto de firmar un tanto catedralicio tras zafarse de tres rivales. Su amplio campo de acción y su duende en los metros finales podrían ser las piezas que busca el Atlético para completar el puzle en Bilbao.