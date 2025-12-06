Suscribete a
A Simeone le toca meter el bisturí

Las bajas de Giménez, Baena, Cardoso y Llorente obligan al argentino a improvisar un once hoy en Bilbao

Opinión: 'Simeone, a setas o a Rolex'

Simeone da indicaciones durante el partido contra el Barcelona
Simeone da indicaciones durante el partido contra el Barcelona efe
Pablo Lodeiro

Al Atlético de Madrid le toca reconstruirse en tiempo récord. Hace solo cuatro días que los rojiblancos fueron derrotados por el Barcelona en el Camp Nou, tropiezo que convirtió en historia su magnífica racha de siete victorias consecutivas entre todas las competiciones. En ... tierras catalanas no solo se les privó de tres puntos, sino que vieron cómo dos de sus pilares, Giménez y Baena, fueron presas de las lesiones y no estarán disponibles, como Llorente y Cardoso, para el duelo de hoy en Bilbao ante el Athletic (21.00 horas, Movistar Plus).

