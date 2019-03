El vídeo que demostraría el «no gol» de Cristiano al Atlético

Actualizado: 14/03/2019 20:43h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El segundo gol de Cristiano ante el Atlético llegó tras la intervención de la tecnología de gol. Después de superar a la defensa rojiblanca con un gran salto, el futbolista portugués cabeceó hacia portería, donde una mano de Oblak pareció, a priori, evitar el tanto. Sin embargo, Kuipers, el árbitro del encuentro, concedió gol y se señaló la muñeca, aludiendo que la tecnología le había informado de que la pelota había traspasado completamente la línea.

No obstante, un vídeo que se ha convertido en viral en las últimas horas parece intentar demostrar que esto no fue así y que la tecnología se equivocó, perjudicando gravemente al equipo de Simeone. Según se puede ver, el trazado de la línea, la posición del balón y hasta el tamaño de la pelota no se representaron fielmente en la simulación.