Atlético de Madrid Simeone: «Encontraremos un Costa con ilusión y con hambre en la pretemporada que viene» El técnico argentino sale en defensa de su futbolista, sancionado por el club por su expulsión en el Camp Nou

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que el problema con Diego Costa, que el jueves se negó a entrenar, está "resuelto", y ha afirmado que no tiene "ninguna duda" de que lo hará mejor la próxima campaña, indicando que encontrarán a un Costa "con ilusión, con hambre y con ganas de revertir" lo ocurrido ya en pretemporada.

"Lo que les puedo contar es que es una situación interna que resolvimos en el día de ayer. Hoy Diego estaba entrenando como ha entrenado siempre", señaló en la rueda de prensa previa al partido de este sábado ante el Eibar en Ipurua (16.15 horas). "Es un tema interno, está resuelto porque hoy Costa entrenó. En la familia, cuando suceden estas situaciones, no se las vas contando a la gente de la calle que no conoces", reiteró ante las preguntas de los periodistas.

Así, el técnico argentino explicó que este percance "no" cambia lo que piensa "sobre Diego". "No tuvo una buena temporada por las lesiones que le acompañaron y que no le permitieron tener la regularidad que cualquier futbolista, y más con sus características, necesita. No tengo ninguna duda de que la temporada que viene, con toda la rebeldía que tiene, lo hará muy bien", manifestó.

"Es muy competitivo, tuvo una temporada en la que le acompañaron situaciones que no le permitieron tener continuidad y la expulsión le aleja de la competición hasta el final. Conociéndole, todo esto le hará rebelarse. No veo otra cosa que encontrar en la pretemporada que viene un Costa con ilusión, con hambre y con ganas de revertir esta temporada, que no es la ideal", prosiguió sobre el hispano-brasileño, que recibió una sanción de ocho partidos por menosprecio arbitral en el duelo ante el FC Barcelona.

A pesar de todo, el 'Cholo' sabe que alguna situación inesperada en el mercado de verano puede cambiar las cosas. "A día de hoy no se puede cerrar nada, todos tienen posibilidades de salir. Queremos competir con los mejores, con los que le puedan hacer bien al equipo para seguir creciendo como club", subrayó.

Por último, Simeone advirtió del peligro del Eibar, su rival de este sábado. "Será un partido duro, como todos en los que nos hemos enfrentado al Eibar. Es un equipo que presiona de la mejor manera en campo rival del fútbol español, ahogándote en tu salida, intentando que comentas errores. Estas características intentarán, en su casa, hacerlas de la mejor manera", concluyó.