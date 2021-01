Fútbol Los goles de Luis Suárez, un puñal para el bacelonismo El uruguayo, que suma ya doce en Liga y es pichichi, fue despedido por el Barça el pasado verano y «regalado» al Atlético

A Luis Suárez le dolió la manera en la que acabó su etapa como azulgrana. Señalado como uno de los culpables de la debacle ante el Bayern ( un 2-8 que aún escuece en el vestuario del Barça), a Bartomeu no le tembló el pulso. Ni siquiera cuando Messi pidió una reflexión al respecto; ni siquiera cuando tuvo que pagarle parte de su ficha de 2021 para dejarle marchar (casi libre) al Atlético de Madrid.

Porque en un último momento de lucidez, el expresidente del Barcelona exigió a los rojiblancos un pago por el traspaso en función de los objetivos. Alrededor de seis millones que llegarán a las arcas del conjunto catalán si el Atlético llega a cuartos de Champions en estos dos próximos años. Una limosna si se atiende al excelente rendimiento que el uruguayo está teniendo hasta el momento como rojiblanco.

El delantero sumó ante el Valencia su duodécimo gol en Liga y ya es pichichi de la competición junto a En-Nesyri. Doce tantos que se han clavado en el corazón de la afición azulgrana, que asiste atónita a cada exhibición del «9» mientras sufre viendo cómo sus sustitutos se las ven y se las desean para marcar.

Una especie de nostalgia que se entremezcla con la irregularidad del equipo y que se ha convertido en un desasosiego para los seguidores y para parte del vestuario, que aún no entiende cómo se pudo dejar marchar al uruguayo a un rival directo y sin haber exigido un traspaso a cambio.

Mientras, Suárez es feliz en Madrid, donde ha encontrado un lugar fantástico para disfrutar de sus últimos años de carrera. El delantero cuenta con la confianza de Simeone desde el primer día. De hecho, el técnico fue clave en su llegada al club y también en su adaptación, pues nunca dudó de él. Esa fe se traduce ahora en goles y en puntos. Victorias que, seguramente, se habrían convertido en empates de no haber estado el uruguayo en el vestuario. Victorias que hubieran estado teñidas de azulgrana si no se hubiera movido de Barcelona.

A pesar de haberse tenido que rebajar mucho el sueldo, Suarez no se arrepiente de no haber ido a la Juventus. Además, si llega a 15 goles recibirá un bonus, que aumentará en caso de alcanzar los 20. Una cifra asequible, visto lo visto. Una prima que no escocerá en los despachos del Wanda Metropolitano, donde se congratulan por haber firmado uno de los grandes negocios de los últimos años.