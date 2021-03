Actualizado: 18/03/2021 08:47h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, reconoció la superioridad del Chelsea en la eliminación rojiblanca en Liga de Campeones, una competición que «costó» desde el principio a su equipo, al tiempo que miró con positivismo al futuro en especial con Joao Félix: «Hay que felicitar al rival cuando es superior, el partido anterior fue más parejo. Pese a que el esfuerzo fue tremendo, intentamos presionar arriba para poder romper esa circulación buena que tienen, siempre lograban salir. No pudimos atacar como hubiésemos querido», dijo tras el 2-0 en Stamford Bridge que apeó al Atleti en octavos de final.

El preparador rojiblanco quiso sacar los puntos positivos de una eliminación que les obliga a mejorar. «Me quedo con lo positivo, Joao para mi gusto hoy fue muy bueno, en responsabilidad, creció Saúl en el segundo tiempo, gran partido de Giménez y Savic», afirmó. «Estoy muy bien, esta Champions nos costó desde el inicio, nos costó y hay que aceptarlo, es la realidad, tenemos que seguir mejorando, tenemos un futuro prometedor y un presente importante, a partir del gran esfuerzo de hoy creceremos, hoy es un día de aprendizaje también», añadió el argentino.

Mucho más contundente se mostró Saúl Ñíguez, uno de los capitanes del equipo. El centrocampista quiso dar la cara en su cuenta de Twitter con un par de mensajes en los que sí había más autocrítica que que la que mostró su entrenador.

Por nuestra parte y en estos momentos se me viene a la cabeza todos vosotros que habéis estado apoyando y confiando. Quiero transmitir que a ninguno nos gusta y no es un momento fácil. Toca levantar la cabeza y seguir con lo que tenemos por delante. Como siempre, Aupa Atleti!🔴⚪️ pic.twitter.com/IdqkgyBm4w — Saúl Ñiguez (@saulniguez) March 17, 2021

«Difícil. Difícil tener palabras en estos momentos, pero bueno, somos el Atleti. Siempre decimos “nunca dejes de creer”. Muchos diréis, si si pero en el campo. Nosotros lo hacemos cada vez que salimos al campo. A veces sale y otras no. Así es el Futbol», escribió Saúl, añadiendo un segundo tuit de ánimo a sus aficionados y de esperanza de cara al futuro: «Por nuestra parte y en estos momentos se me viene a la cabeza todos vosotros que habéis estado apoyando y confiando. Quiero transmitir que a ninguno nos gusta y no es un momento fácil. Toca levantar la cabeza y seguir con lo que tenemos por delante. Como siempre, Aupa Atleti!».