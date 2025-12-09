Dónde ver Dinamo Zagreb - Betis: canal de TV y streaming online del partido de la UEFA Europa League 2025-2026

El Real Betis pasa la página de su dura derrota con el FC Barcelona para poner el foco de nuevo en la UEFA Europa League, donde este jueves se medirá a domicilio, en partido de la sexta jornada de la liguilla, con el ... Dinamo Zagreb en el Estadio Maksimir. Invicto en la competición europea, el conjunto de Pellegrini suma once puntos tras cinco jornadas y otra victoria ultimaría el pase a la siguiente fase entre los ocho primeros. Los croatas, por su parte, son 23º con siete puntos y necesitan el triunfo para no ver comprometidas sus opciones de clasificación. Te contamos todos los detalles de este partido y cómo verlo y seguirlo.

Dinamo Zagreb - Betis: en qué canal lo televisan y plataformas de streaming

El partido entre el conjunto croata y el bético correspondiente a la 6ª jornada de la Europa League será retransmitido por Movistar Liga de Campeones (diales 60 en Movistar y 115 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300) en los establecimientos.

A qué hora es el Dinamo Zagreb - Betis: fecha, día, horario, estadio y dónde se juega

El Dinamo Zagreb y el Real Betis se enfrentan este jueves, 11 de diciembre, a las 18.45 horas en el Estadio Maksimir.

Cómo seguir el Dinamo Zagreb - Betis

El duelo de la 6ª jornada de la Europa League entre el conjunto de Mario Kovacevic y el de Manuel Pellegrini se puede seguir por dos vías online. En primer lugar, desde esta misma web: Alfinaldelapalmera.com, donde contaremos el partido en directo y minuto a minuto. También a través de ABC de Sevilla. En ambas webs, aparte del transcurrir del choque, se podrán leer estadísticas, comentarios, crónicas, resúmenes, vídeos y todo lo relacionado con este partido de la Europa League 2025-2026.

Todo lo que hay que saber del Dinamo Zagreb - Betis

«No topamos con el Barça en un mal día defensivo», sentenció a modo de resumen Pellegrini luego de la derrota con el Barça, un partido que tras las oportunas correcciones debe dejar atrás el Betis para seguir ese camino marcado por la solidez y la regularidad. Antes de estrellarse con el coloso azulgrana, había sumado seis victorias y dos empates en los ocho últimos partidos pese a los contratiempos que ha venido sufriendo en forma de lesiones. En la Europa League, el Betis venció al Ludogorets (0-2) y empató con el Forest (2-2) y también con el Genk (0-0), antes de sumar dos triunfos en casa, contra el Olympique de Lyon (2-0) y el Utrecht (2-1). Con 11 puntos de 15 posibles, los de Pellegrini tienen muy cerquita el pase para los octavos de final ahorrándose el paso por la criba de los dieciseisavos.

Para este encuentro en tierras croatas, Junior se sumará al capítulo de bajas tras la lesión sufrida, al poco de salir al campo, el pasado sábado. Como, además, Ricardo está suspendido por amonestaciones, todo apunta a que Valentín Gómez se empleará como lateral izquierdo de nuevo, donde se ha afianzado en el esquema de Pellegrini. Isco no aparece en la convocatoria, en la que es novedad el juvenil De Roa, y tampoco Amrabat, que no se recupera del golpe, se perderá los próximos partidos y ha sido liberado para que ya sea supervisado por la Federación de Marruecos con vistas a la Copa de África. Habrá rotaciones, aunque Pellegrini montará seguro un once de lo más reconocible habida cuenta que no jugará de nuevo hasta el lunes, en Vallecas. Al margen de este duelo en Zagreb, al Betis le queda viajar a Salónica y recibir al Feyenoord, ambos partidos ya en enero.

Cómo llega el Dinamo Zagreb

El Dinamo Zagreb de Mario Kovacevic, que lidera la liga croata con un punto de ventaja sobre el Hadjuk Split, está completando una irregular primera fase en la Europa League, donde suma dos duras derrotas seguidas al caer con el Celta (0-3) y con el Lille (4-0). Un parcial negativo de 7-0 que ha emborronado una trayectoria que comenzó con victorias sobre el Fenerbahçe (3-1) y el Maccabi Tel-Aviv (1-3) y siguió con un empate en Malmö (1-1). En el plantel croata militan los españoles Raúl Torrente, Sergi Domínguez y Gonzalo Villar, si bien el primero está lesionado de larga duración y ninguno suele ser titular en Europa. El lateral derecho Valincic y el extremo Lisica pueden causar baja contra el Betis. El jugador de mayor valoración económica del Dinamo es el mediocentro franco-argelino Bennacer. Con apenas siete puntos de los quince disputados, el rival del Betis es el 23º clasificado y hay que recordar que solo avanzan los 24 primeros.