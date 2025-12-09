Dónde ver Dinamo Zagreb - Betis: canal de TV y streaming online del partido de la UEFA Europa League 2025-2026

Suscríbete a
EUROPA LEAGUE

En Croacia, los de Pellegrini buscarán este jueves tres puntos claves para afianzarse entre los ocho primeros de la competición continental y prácticamente asegurarse el billete para la siguiente fase

El Betis se posiciona por Fabio Silva

Los futbolistas del Betis, celebrando uno de los goles al FC Utrecht en el estadio de la Cartuja
Los futbolistas del Betis, celebrando uno de los goles al FC Utrecht en el estadio de la Cartuja MANUEL GÓMEZ
Sergio A. Ávila

Sergio A. Ávila

El Real Betis pasa la página de su dura derrota con el FC Barcelona para poner el foco de nuevo en la UEFA Europa League, donde este jueves se medirá a domicilio, en partido de la sexta jornada de la liguilla, con el ... Dinamo Zagreb en el Estadio Maksimir. Invicto en la competición europea, el conjunto de Pellegrini suma once puntos tras cinco jornadas y otra victoria ultimaría el pase a la siguiente fase entre los ocho primeros. Los croatas, por su parte, son 23º con siete puntos y necesitan el triunfo para no ver comprometidas sus opciones de clasificación. Te contamos todos los detalles de este partido y cómo verlo y seguirlo.

