Betis - Utrecht: Victoria con preocupación (2-1)

Las lesiones de Isco y Amrabat en una jugada increíblemente desafortunada entre ellos en el minuto 2 condicionan un partido en el que Cucho y Abde decidieron para sellar virtualmente el pase a la siguiente ronda de la Europa League

Cucho Hernández celebra el primer gol del Betis ante el Utrecht
Cucho Hernández celebra el primer gol del Betis ante el Utrecht manuel gómez
Mateo González

En el Betis no hay atajos. Es una frase que repiten hasta la saciedad algunos de sus dirigentes. Nunca las cosas son fáciles en este equipo. La mala suerte siempre está a la vuelta de la esquina y contra ella también hay que jugar. ... Quizás sea la definición de «victoria pírrica» la que más se ajusta. Le debe su nombre al rey Pirro de Epiro, cuyo ejército sufrió bajas insustituibles al derrotar a los romanos en la batalla de Heraclea en 280 a. C. y en la batalla de Ásculo en 279 a. C., durante las Guerras pírricas. Es decir, encaja en un triunfo en el que los tres puntos conseguidos no están a la altura de lo que se ha perdido o podido perder: Isco, sobre todo. Y todo sucedió en el minuto 2. Lesiones de Isco y Amrabat en una jugada de hechizo, vudú, mal fario, lamentable sino, infortunio infinito. Dos del mismo equipo que se lesionan entre ellos. Lo nunca visto. Inaudito. Increíble. Y ahí está el Betis para demostrar que todo es posible. No hay manera. En todo caso, tres puntos ganados con lo que tiene este equipo: fe, ganas y calidad. Marcaron Cucho de cabeza y Abde de un latigazo y acortó distancias Miguel desde su casa. Anularon un tanto al Utrecht gracias al VAR y el Betis está ya acariciando el pase a la siguiente fase de la Europa League y ya veremos si entre los ocho primeros que se ahorran una eliminatoria.

