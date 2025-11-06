Suscríbete a
Abde y Antony también deciden para el Betis en Europa (2-0)

A los verdiblancos les basta un arreón de cinco minutos para superar la resistencia del invicto Olympique de Lyon

Betis - Olympique de Lyon: resumen, goles y última hora del partido de la UEFA Europa League hoy en vivo

Betis - Lyon, en directo

Antony celebra su gol
Antony celebra su gol
Samuel Silva

El Betis ha puesto velocidad de crucero. Un arreón de cinco minutos, un tormenta eléctrica que descargó en forma de Abde y Antony. Eso le bastó al equipo de Manuel Pellegrini para doblegar al Olympique de Lyon, un equipo que llegó a la ... Cartuja con un pleno de triunfos, pero que jamás inquietó a los verdiblancos. Este Betis tiene mucha pegada. Descomunal. Con dos extremos que te golpean cuando menos lo esperas. Así llegó el primer triunfo como local en la Europa League, en la que ya suma ocho puntos y se va acercando a los necesarios para pasar de ronda.

