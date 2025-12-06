Suscríbete a
Prisión sin fianza para la madre del niño asesinado en Almería y su pareja

BETIS - BARCELONA

Pellegrini: «Nos tocó un partido defensivamente muy malo, pero el equipo no bajó los brazos»

LALIGA EA SPORTS

«Llegamos tantas veces como ellos en el primer tiempo, pero sus ocasiones entraron y las nuestras, no», señaló el Ingeniero, que se refirió a la jugada de Bartra como «un penalti bastante conflictivo» que «nadie reclamó»

Un Betis sin defensa se diluye ante un Barcelona que se paseó por la Cartuja (3-5)

Pellegrini, en el transcurso del Betis - Barcelona
Pellegrini, en el transcurso del Betis - Barcelona EFE
Sergio A. Ávila

Sergio A. Ávila

En su análisis del partido, Pellegrini no eludió la autocrítica, poniendo el foco en «un mal día defensivo», se refirió a la acción de Bartra como «un penalti bastante conflictivo» y resaltó que el equipo no dimitiera en ningún momento. «Nos ha faltado más agresividad. ... En defensa, en el primer tiempo, concedimos muchísimas licencias. Éramos la segunda mejor defensa del Campeonato. Yo creo que tuvimos tantas llegadas como ellos, pero ellos fueron efectivos y nosotros, no. En el segundo tiempo, lo importante es no haber bajado los brazos a pesar de ese penalti bastante conflictivo. Descontamos en el marcador pero no alcanzó. El Barcelona convirtió todo lo que generó en el primer tiempo. Llegamos tantas veces como ellos, las de ellos entraron y las nuestras, no. Así es el fútbol», resumió.

