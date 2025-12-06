Pellegrini: «Nos tocó un partido defensivamente muy malo, pero el equipo no bajó los brazos»

En su análisis del partido, Pellegrini no eludió la autocrítica, poniendo el foco en «un mal día defensivo», se refirió a la acción de Bartra como «un penalti bastante conflictivo» y resaltó que el equipo no dimitiera en ningún momento. «Nos ha faltado más agresividad. ... En defensa, en el primer tiempo, concedimos muchísimas licencias. Éramos la segunda mejor defensa del Campeonato. Yo creo que tuvimos tantas llegadas como ellos, pero ellos fueron efectivos y nosotros, no. En el segundo tiempo, lo importante es no haber bajado los brazos a pesar de ese penalti bastante conflictivo. Descontamos en el marcador pero no alcanzó. El Barcelona convirtió todo lo que generó en el primer tiempo. Llegamos tantas veces como ellos, las de ellos entraron y las nuestras, no. Así es el fútbol», resumió.

«Lo hablé con los jugadores. Nos tocó un partido defensivamente muy malo. Si hay manera de perder, que sea como hoy, sin bajar los brazos. Seguimos buscando, hicimos dos goles y tuvimos un par de ocasiones más. Valoro mucho que el equipo siga creyendo, que no baje los brazos. Nos topamos con el Barça en un mal día defensivo. Ellos fueron muy efectivos para concretar porque tienen mucha calidad», se resignó el Ingeniero en su análisis de la tercera derrota liguera.

Aunque ya hubiera tres goles de diferencia, el penalti de Bartra, tras intervención del VAR y revisión de Hernández Maeso en el monitor, generó mucha indignación en la Cartuja. «No podría explicar ahora porque no he visto la falta. A Marc le pega en el cuerpo y luego en el brazo. No hubo reclamo de nadie -apuntaba Pellegrini-. Interviene el VAR, todo lo contario que nos explican los árbitros. Es el quinto gol. Hubo acciones mas importantes en el primer tiempo. Es diferente el 4-1 que el 5-1. Seguimos peleando para descontar. No puedo dar opinión exacta porque no la he visto otra vez», reflejaba el técnico verdiblanco.

En declaraciones a Movistar, cuestionado por lo mismo, realizó esta valoración: «Ese balón le pega a Bartra antes en el cuerpo que en el brazo. No tengo intención de preguntarles (a los árbitros). Ellos saben lo que hacen. Nadie reclamó. Inventaron un penal para estirar más la renta. Estábamos 1-4 en ese momento. No estoy recurriendo a esto para justificar la derrota. Hicimos un par de goles más y dos ocasiones bastante claras», recordó.

Se le preguntó en sala de prensa por la utilidad del VAR y lanzó esta reflexión. «Soy una persona que apoya al VAR porque ha ayudado mucho al fútbol para no cometer injusticias. Ayuda al árbitro, pero el que arbitra es el árbitro, no el VAR. No le echemos la culpa al VAR dentro de las decisiones que toma el árbitro. Para eso hay que tener personalidad, no pasa de ahí. Viendo lo de la Copa del Rey, es absolutamente necesario para el fútbol», sentenció.

No cree que esta derrota haga mella en la moral del equipo con vistas al choque europeo en Zagreb. «El equipo se recupera haciendo una buena autocrítica de los fallos. No hay que olvidar que jugábamos contra el Barcelona. Igual que cuando ganamos el derbi, nos centramos en ganar el próximo partido, cuando perdemos es lo mismo. El fútbol es presente. No creo que nos vaya a afectar en Zagreb», dijo. Y se alegró «mucho» de que Antony hubiera convertido gol. «El partido ofensivo fue bueno, de muchísimas ocasiones. Antony venía de un par de partidos errando goles y hoy hizo un partido completo. Me alegro por él», reiteró.

A Pablo García lo ve «como un jugador joven, de muchísima proyección, que tiene mucho que aprender», destacando al hilo que «jugar con Antony, Abde, Cucho y los mediocampistas ayudará para que vaya progresando de acuerdo a lo que él refleja. Le falta madurez pero nos puede aportar cosas importantes», indicó.

No dejó de apoyar la afición pese al duro varapalo del marcador y eso también lo valoraba Pellegrini. «Es muy importante sentir el aliento de la hinchada para descontar en el marcador. No creo que el 4-1 fuera la diferencia del primer tiempo. La afición lo captó así y por eso siguió apoyando con tanta intensidad y con el equipo tratando de responder en el campo», indicó.

Al margen de la derrota, la noche dejó otra mala noticia, la lesión de Junior. «No sabemos qué tiene hasta que no le hagan pruebas -concretó el Ingeniero-. Es lesión muscular que lo va a parar un par de semanas. Para el jueves está Ricardo suspendido y Junior, lesionado. Es un partido muy importante para seguir en la Europa League, en eso estamos centrados, y luego en recuperar los puntos de visita en el campo del Rayo», señalaba Pellegrini, que desconocía la razón por la que lo amonestaron. «Mi único reclamo fue por un fuera de juego de entre seis y siete metros que no se cobró. No sé por qué me mostró amarilla si fue para mí».