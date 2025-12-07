Suscríbete a
+Palmera

La nueva lesión de Junior genera otro problema para Pellegrini

Ni el hispano-dominicano ni Ricardo Rodríguez, éste por sanción, podrán jugar en Zagreb

Betis - Barcelona: La fiesta mariana acabó en amargura

La nueva lesión de Junior genera otro problema para Pellegrini
Samuel Silva

Samuel Silva

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Cuando el duelo ante el Barcelona ya encaraba sus minutos finales, el Betis sufrió un nuevo contratiempo con otra lesión de Junior Firpo. Un problema muscular que castiga de nuevo al lateral hispano-domicano, que apenas disputaba su segundo partido tras recuperarse ... de su anterior dolencia. Una baja que, además, generará un problema añadido a Manuel Pellegrini, a corto plazo, ya que lo deja sin laterales específicos para el duelo del jueves en la Europa League ante el Dinamo Zagreb.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app