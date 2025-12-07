La nueva lesión de Junior genera otro problema para Pellegrini

Cuando el duelo ante el Barcelona ya encaraba sus minutos finales, el Betis sufrió un nuevo contratiempo con otra lesión de Junior Firpo. Un problema muscular que castiga de nuevo al lateral hispano-domicano, que apenas disputaba su segundo partido tras recuperarse ... de su anterior dolencia. Una baja que, además, generará un problema añadido a Manuel Pellegrini, a corto plazo, ya que lo deja sin laterales específicos para el duelo del jueves en la Europa League ante el Dinamo Zagreb.

«Tenemos que esperar a las pruebas médicas, pero es una lesión muscular», señaló el entrenador chileno tras el duelo ante el Barcelona, añadiendo además que, presumiblemente, Junior ya no pueda jugar más en este 2025. A la baja del hispano-dominicano se añade que Ricardo Rodríguez tampoco podrá jugar el jueves por sanción, después de que antes el Utrecht recibiera la tercera tarjeta amarilla en la competición europea tras una pérdida de tiempo en un saque de banda.

El reemplazo natural sería Valentín Gómez, el futbolista fichado como central pero que en los últimos partidos viene actuado como lateral izquierdo titular. El argentino, pese a que ante el Barcelona no cuajó una buena actuación, sí está cumpliendo en esa nueva posición a la que Pellegrini se vio obligado a acoplarlo, por lo que todo apunta a que repetirá en la Europa League.

Esta situación provocará un cambio de planes para el chileno, que tenía previsto colocar a Valentín como pareja de Diego Llorente para que tanto Bartra como Natan, que acumulan muchos minutos, pudieran descansar. Con el argentino como lateral izquierdo, el catalán o el brasileño tendrán que repetir en el once, una elección que dependerá del estado físico de ambos.

Los problemas de Junior

No está teniendo fortuna Junior Firpo en su regreso al Betis. Si ya la pretemporada la inició más tarde por unos asuntos contractuales, el zurdo no ha conseguido la regularidad esperada. Con su fichaje, el área deportiva del club firmó a un lateral con la vitola de titular, después de que se le buscara salida al francés Romain Perraud, traspasado al Lille, y que Ricardo Rodríguez estuviera en la rampa de salida hasta los últimos días del mercado.

Le costó arrancar a Junior, que se alternó con el suizo en las primeras jornadas, hasta que una lesión muscular tras el partido ante el Atlético de Madrid lo dejó al margen del equipo. «Junior Firpo sufre una lesión en el tercio proximal de su isquiotibial derecho», informó entonces el club verdiblanco, que perdió al zurdo para los partidos ante el Mallorca y el Valencia en LaLiga y ante el Lyon en la Europa League, además de perderse el estreno copero ante el Atlético Palma del Río.

Durante ese tiempo de baja, Pellegrini probó a Valentín Gómez en el lateral, lo que elevó la competencia en el costado zurdo de la defensa. Tras recuperarse de la lesión, a Junior le costó tener minutos hasta la segunda parte del duelo ante el Torrent, correspondiente a la segunda ronda de la Copa del Rey. En ese partido, el lateral acabó sumando una asistencia a Ángel Ortiz. Este sábado, aprovechando que el duelo estaba sentenciado a favor del Barcelona, Pellegrini optó por darle minutos en el transcurso del segundo tiempo, cuando entró en el lugar de Natan para que Valentín Gómez pasara al puesto de central izquierdo. Al final, un problema muscular lo dejó tendido sobre el césped y pidiendo el cambio. Una nueva lesión que frena su puesta a punto y que genera más problemas para Pellegrini en ese costado zurdo que el Betis no termina de asentar.