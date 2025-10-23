Suscríbete a
Genk - Betis: Desesperado ante el muro belga (0-0)

El Genk tuvo la mejor ocasión del encuentro, con un balón al palo del surcoreano Hyeon-Gyu Oh

Los de Pellegrini, demasiado tímidos en ataque, no crearon apenas opciones de peligro ante la portería rival

Valentín Gómez tapa un balón controlado por Nkuba ante Altimira y Bartra EFE
Jesús Sevillano

Un punto que sabe a poco. Pero tiene varias lecturas. Creó muy poco el Betis ante el Genk en el encuentro de la tercera jornada de la fase de liga de la Europa League. No consiguió el cuadro de Pellegrini derribar el muro que Fink ... levantó sobre su área y fruto de ello fue que sólo tres tiros entre los tres palos, uno de Riquelme en la primera parte en la mejor ocasión para los heliopolitanos, otro de Pablo García en el segundo tiempo y uno muy blando de cabeza de Bakambu. Es verdad que los heliopolitanos estuvieron muy serios en defensa, pero fue insuficiente para ganar el partido. Demasiado timoratos en ataque, sin combinar con acierto los titulares, Antony, Lo Celso y Riquelme, y tampoco los que luego entraron cumplida la hora de juego para intentar arreglar la situación, Fornals, Cucho Hernández y Abde. El Genk también es sólido defensivamente, puesto que sólo había encajado un tanto en lo que se lleva disputado de competición antes del partido. Los rivales también juegan y los belgas son un equipo bien trabajado defensivamente.

