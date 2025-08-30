Dónde ver Betis - Athletic de Bilbao: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga EA Sports 2025-2026

Cuatro días después de su empate en Vigo, el Real Betis vuelve al estadio de la Cartuja este domingo para afrontar el duelo contra el Athletic Club de Bilbao de la 3ª jornada de LaLiga EA Sports. Medirá el partido a dos equipos que no conocen aún la derrota. Los rojiblancos suman seis puntos en dos jornadas y los verdiblancos, que buscarán su segundo triunfo consecutivo en casa, cinco en tres. Te contamos todos los detalles de este encuentro y cómo verlo y seguirlo.

Dónde ver el Betis - Athletic Club: en qué canal lo televisan y plataformas de streaming

El partido entre el conjunto verdiblanco y el rojiblanco correspondiente a la 3ª jornada liguera será retransmitido por DAZN LaLiga TV 2 (diales 58 en Movistar y 114 en Orange) y LaLiga TV Bar (diales 300 y 303) en los establecimientos.

A qué hora es el Betis - Athletic Club: fecha, día, horario, estadio y dónde se juega

El Real Betis y el Athletic Club se enfrentan este domingo, 31 de agosto, a las 19.00 horas en el estadio de la Cartuja.

Cómo seguir el Betis - Athletic Club

El duelo de la 3ª jornada liguera entre el conjunto de Manuel Pellegrini y el de Ernesto Valverde se puede seguir por dos vías online. En primer lugar, desde esta misma web: Alfinaldelapalmera.com donde contaremos el partido en directo y minuto a minuto. También a través de ABC de Sevilla. En ambas webs, aparte del transcurrir del choque, se podrán leer estadísticas, comentarios, crónicas, resúmenes, vídeos y todo lo relacionado con este partido de LaLiga EA Sports 2025-2026.

Todo lo que hay que saber del Betis - Athletic Club

El Betis, que ha conocido este viernes a sus rivales en la próxima edición de la Europa League, quiere ajustarse a la famosa media inglesa tras empatar en Elche (1-1) y Vigo (1-1) y llevarse los tres puntos en la Cartuja contra el Alavés (1-0). Este domingo, los de Pellegrini reciben al Athletic Club en el cuarto y último partido que afrontarán en agosto, antes del primer parón liguero. Tras la igualada en Vigo, Pellegrini recordó que «puntuar de visita siempre es bueno». Con cinco puntos sumados de nueve posibles, el Betis buscará ante el Athletic el pleno de victorias en su nuevo hogar, el estadio de la Cartuja, cuyo plan de movilidad para la salida y llegada de los aficionados béticos se someterá a su segundo examen. El primero lo aprobó, pero para esta ocasión se espera una mayor afluencia de espectadores.

Perderá el Betis para esta cita a su principal comodín, Aitor, por culpa de una lesión de la que ya se conoce su alcance. Pau López también se ausentó el miércoles y se sumó a un parte de bajas integrado por Isco y Abde. Llorente, Marc Roca y Deossa han seguido trabajando con el grupo y forman parte de la convocatoria de 22 futbolistas. El chileno, a la espera del cierre del mercado, de Antony y la recuperación de futbolistas, ha definido un once base para esta apertura de temporada que está repitiendo en la medida de lo posible, sin grandes cambios.

Cómo llega el Athletic Club

El Athletic de Ernesto Valverde jugará en el estadio de la Cartuja, donde ganó la Supercopa de 2021 y la Copa del Rey de 2024, su primer partido fuera de casa de la temporada. En las dos primeras jornadas, en San Mamés, superó al Sevilla (3-2) y el Rayo Vallecano (1-0). Los 'leones' conocieron este jueves a sus rivales en la Champions League: recibirán al PSG, Arsenal, al Sporting de Portugal y al Qarabag en casa; y visitarán al Borussia Dortmund, al Atalanta, al Slavia de Praga y al Newcastle. El Athletic ha efectuado este verano dos incorporaciones (Robert Navarro y Areso), manteniendo el bloque que tan buen rendimiento le ha dado en las últimas campañas. Yeray, Lekue y Egiluz, quien se pierde toda la temporada por lesión, son las bajas confirmadas para su duelo con el Betis.