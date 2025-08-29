El Betis emite el parte médico de Aitor Ruibal

El Betis ha anunciado este viernes que Aitor Ruibal sufre una «lesión miotendinosa de grado moderado en 1/3 medio del bíceps femoral derecho». El futbolista se perderá el próximo partido ante el Athletic y su vuelta a los terrenos de juego queda a expensas del ritmo al que se recupere aunque se estima que estará alrededor de un mes fuera de los planes de Manuel Pellegrini.

Aitor Ruibal cayó lesionado durante el duelo del pasado miércoles ante el Celta en Vigo y tuvo que ser sustituido. Con gestos de dolor se lamentó tras haber sido uno de los futbolistas más destacados del Betis en el inicio liguero.

El catalán se suma a la lista de lesionados que la componen en estos momentos Abde, Isco y Pau López.