Suscríbete a
+Palmera
Directo
Los rivales del Betis en la fase liga de la Europa League 25-26
Última hora
El Betis y el United frenan las negociaciones por Antony

El Betis emite el parte médico de Aitor Ruibal

El futbolista sufre una «lesión miotendinosa de grado moderado en 1/3 medio del bíceps femoral derecho»

Aitor Ruibal, descartado para el domingo y a la espera de más pruebas

Aitor Ruibal pelea por un balón con Carlos Vicente
Aitor Ruibal pelea por un balón con Carlos Vicente AFP
Nacho Pérez

Nacho Pérez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Betis ha anunciado este viernes que Aitor Ruibal sufre una «lesión miotendinosa de grado moderado en 1/3 medio del bíceps femoral derecho». El futbolista se perderá el próximo partido ante el Athletic y su vuelta a los terrenos de juego queda a expensas del ritmo al que se recupere aunque se estima que estará alrededor de un mes fuera de los planes de Manuel Pellegrini.

Aitor Ruibal cayó lesionado durante el duelo del pasado miércoles ante el Celta en Vigo y tuvo que ser sustituido. Con gestos de dolor se lamentó tras haber sido uno de los futbolistas más destacados del Betis en el inicio liguero.

El catalán se suma a la lista de lesionados que la componen en estos momentos Abde, Isco y Pau López.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app