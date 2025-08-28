Pellegrini: «Hubo un tiempo para cada uno, el empate me parece justo»

Manuel Pellegrini consideró justo el empate en Balaídos a tenor de cómo se desarrolló el encuentro. Esta fue la valoración del chileno en la sala de prensa del estadio vigués: «Lo dije cuando empatamos con el Elche, que un punto siempre es bueno de visita. Aquel día nos quedó la sensación de que perdimos dos. Hoy jugamos un gran primer tiempo, en campo contrario, metiendo un gol y con dos ocasiones claras más. Luego, tras el descanso, sentimos el empate aunque ellos no crearon muchas ocasiones, pero el Celta agarró el control del partido, tuvo más posesión y nosotros llegamos muy poco. Me parece un empate justo, hubo un tiempo para cada uno», resumía el Ingeniero.

Admitió que la puesta en escena de su Betis en el segundo tiempo estuvo lejos de las coordenadas esperadas: «Salimos mal. Sentimos el gol y perdimos el control ante el Celta, que es muy buen equipo. Sabíamos que no podíamos dominar los 90 minutos. No me dejó contento lo que hicimos en el segundo tiempo aunque ellos no tuvieron muchas ocasiones, pero no llegamos a portería», reconocía Pellegrini, que hizo permutas en la zona de ataque sin que esas modificaciones elevaran el nivel del equipo: «Cuando entró Pablo, ya estábamos llegando muy poco. Pablo nos dio la dinámica habitual, que nos da siempre, y con Chinmy y Bakambu no generamos más volumen ofensivo como para haber ganado. Por eso digo que fue un tiempo para cada uno».

En declaraciones a Movistar La Liga, se le cuestionó precisamente sobre el arranque de la segunda parte, que marcó el partido: «Vino un córner, un remate y un gol que hay que analizar bien. Pero la cuestión fue la pérdida del control del balón, de llegada y de agresividad para recuperar que sí tuvimos en la primera mitad», analizaba Pellegrini, concretando que Aitor «tuvo una contractura en el isquio. No se sabe si es desgarro o solamente contractura», precisaba.

«La primera parte me gustó, con muchas recuperaciones y pocas pérdidas, pero en el segundo tiempo el Celta fue mejor que nosotros. Un tiempo para cada uno», consideraba. El balón parado fue determinante porque de ese modo se gestaron ambos goles: «Tanto para nosotros como para ellos. El balón parado iguala lo que se hace colectivamente. Convertimos ambos y el empate me parece justo», concluyó Pellegrini.