Tussam anuncia cambios para el partido del Betis - Athletic: paradas, líneas y lanzaderas gratuitas

La Cartuja superó la primera prueba en el Betis - Alavés de la segunda jornada de LaLiga, el cual suponía el estreno de los verdiblancos en el estadio olímpico este curso. Con motivo de aquel choque, y en vista de que el club heliopolitano se trasladan a este nuevo escenario durante dos años debido a la remodelación del Benito Villamarín, el Ayuntamiento de Sevilla activó un dispositivo especial.

En materia de movilidad, además de los pertinentes cortes de tráfico, desde el consistorio hispalense se reforzó el servicio de los autobuses de Tussam para ese primer partido del Betis en la Cartuja; en concreto, las líneas 2, C1 y C2. Asimismo, se sumó una serie de vehículos adicionales, así como paradas exclusivas, sin obviar tres lanzaderas especiales. No obstante, tal y como se ha dado a conocer este viernes 29 de agosto, Tussam ha anunciado cambios en ese servicio especial de cara al siguiente partido de los de Manuel Pellegrini en el estadio olímpico.

Cambios en el dispositivo de movilidad para el Betis - Athletic

Será este domingo 31 de agosto, ante el Athletic (19.00 horas) y con motivo de la tercera jornada de LaLiga, cuando los béticos vuelvan a acudir al Estadio de la Cartuja. En vista de este choque, y pese a que el plan inicial llevado a cabo en torno al choque precedente ante el Alavés no diese serios problemas, Tussam ha anunciado novedades. Una de ellas es que se duplican los refuerzos en la lanzadera de Blas Infante-Estadio, adelantando su funcionamiento en 30 minutos. (con lo cual, comenzaría a prestar servicio dos horas y media antes del encuentro). El otro cambio, con respecto al partido anterior en la Cartuja, es que la parada de salida de la línea 2 pasará a estar fijada en un punto más cercano al estadio, en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería.

Paradas exclusivas y lanzaderas especiales de Tussam con motivo del Betis - Athletic en la Cartuja Tussam

Por lo demás, Tussam mantiene para este próximo Betis - Athletic el resto de acciones que ya abarcaba el plan especial de movilidad que se puso en marcha el pasado fin de semana; esto es, refuerzo de líneas, más vehículos, paradas exclusivas y lanzaderas especiales.

Plan especial de movilidad para el Betis - Athletic Se incrementa el servicio de las líneas 2, C1 y C2 desde dos horas antes del partido (con doce vehículos adicionales, partir de las 17.00 horas).

Al finalizar el partido, se complementará el servicio con 30 autobuses (ocho más que en el Betis - Alavés), entre ocho y doce por línea, distribuidos en tres paradas exclusivas situadas en las inmediaciones del Estadio (línea 2 en Juan Bautista Muñoz-Escuela de Ingeniería, línea C1 en Camino de los Descubrimientos-Laboratorios Ingeniería y línea C2 en Américo Vespucio-CSIC).

Se mantienen dos lanzaderas gratuitas que prestan servicio al término del encuentro: Estadio de la Cartuja-Sevilla Este (efectúa las paradas de la línea LE, solo bajada, desde Las Góndolas hasta la Avenida de la Aeronáutica) y Estadio de La Cartuja-Barqueta.

La lanzadera que parte desde Blas Infante (Estación Metro-Aparcamiento P1) al estadio, se rige por la tarifa ordinaria; eso sí, a su vuelta, sigue siendo gratuita y efectúa parada en Torre Sevilla.

Este dispositivo de movilidad se complementa con una serie de cortes de tráfico que, de igual modo, presentan novedades con respecto al anterior partido del Betis en la Cartuja, debido principalmente a la diferencia de horarios entre aquel choque y el próximo ante el Athletic. El dispositivo por parte de la Policía Local comenzará a las 12.00 horas de este domingo 31 con el control de estacionamientos por las zonas de afectación al estadio; posteriormente, el dispositivo de tráfico se activará a partir de las 16.00 horas.

Cortes de tráfico con motivo del Betis - Athletic Desde las 12.00 horas: Vial Torre Sur / calle Ciencias Rugby con glorieta Beatriz Manchón / avenida de El Ocio.

Desde las 16.00 horas: calle Américo Vespucio con la calle Leonardo da Vinci / glorieta Beatriz Manchón con calle Alonso Barba / glorieta Duquesa Cayetana de Alba con Puente de Barqueta.

Estos cortes de tráfico se desarrollarán hasta el final del partido. Por otra parte, según las condiciones de la zona, solo se permitirá el acceso a los vehículos autorizados al estadio como máximo hasta una hora antes del partido.