El millonario fleco que tiene bloqueado a Betis y United por Antony

El culebrón del fichaje de Antony sigue abierto. Pese a que desde Inglaterra se ha anunciado que el Manchester United acepta las condiciones de la última oferta del Betis, la realidad es que el acuerdo entre todas las partes no está cerrado y, a esta hora, ni siquiera cercano aunque todo está abierto. Un importante y millonario fleco de la operación mantiene bloqueada la negociación desde esta mañana e incluso ha provocado que esta tarde la dirección deportiva verdiblanca haya reactivado las alternativas que tenía sobre la mesa para reforzar la banda derecha.

La cuestión radica en una cantidad de dinero, que fuentes de la operación cifran por encima de los seis millones de euros, que el United debe abonar a Antony y del que ahora se quiere desatender para que lo asuma el Betis o, en su defecto, lo renuncie el futbolista. En el club verdiblanco no se contaba con ese dinero cuando se envió esa última propuesta al límite de lo disponible y tampoco el brasileño está dispuesto a realizar un esfuerzo añadido que antes no se había puesto sobre la mesa, ya que había aceptado ajustarse su salario a la realidad del Betis.

Así, aunque desde Inglaterra se asegura que el United le ha concedido permiso al futbolista para viajar a Sevilla para pasar el reconocimiento médico, en el Betis no se ha activado este protocolo, ya que se entiende que la negociación no se ha manejado en los términos hablados anteriormente, por más que el United sí haya aceptado en las últimas horas esa propuesta de 25 millones de euros por el 50% de los derechos económicos del jugador.

Esas diferente visión de la negociación entre los clubes hace que ahora mismo el trapaso no sea viable, pero quedan horas todavía para el cierre del mercado para que las posturas puedan ser reconsideradas y retomar una negociación que, ahora mismo, está bloqueada.