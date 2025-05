El vídeo presentado contra Rubiales para imputarle una falsificación

La prueba de cargo más contundente que presenta la Federación Madrileña de Fútbol en su denuncia contra Luis Rubiales y Andreu Camps , a los que se les investiga por un presunto delito de falsificación de documento público, es el vídeo de la asamblea general que colgó la propia Federación Española de fútbol el pasado 16 de diciembre. En él se puede comprobar que en ningún momento los asambleístas dieron su «conformidad» a la reforma de Estatutos tal y como quedaba tras la reducción de 19 a 5 nuevos miembros natos. De hecho, no hubo ni debate ni votación de esta propuesta.

Según se puede comprobar en el vídeo, Andreu Camps explica que, según él, no se trataba de aprobar nada nuevo: «Es una adaptación, porque la decisión es la misma. No hay una modificación de la decisión adoptada anteriormente por la asamblea », argumentó ante los asambleístas. No hubo debate ni aprobación, pues Rubiales y Camps consideran que ya estaba aprobado en la asamblea de junio.

Al día siguiente, según consta en las diligencias, tuvo entrada en el registro del Consejo una certificación firmada por Andreu Camps en la que se aseguraba que la asamblea general de la Federación «ha prestado su conformidad, en relación con la inclusión de una serie de miembros natos en la composición de la citada Asamblea y la consecuente modificación del artículo 28 de los Estatutos Federativos». Sin embargo, en la denuncia se asegura que es falso que se diera dicha conformidad y para ello aporta el vídeo de la asamblea de diciembre , en el que en ningún momento hubo oportunidad de que alguno de los asambleístas pudieran mostrarse a favor o en contra de la nueva versión de los Estatutos Federativos.