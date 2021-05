Fútbol Terremoto en los grandes banquillos europeos La marcha de Zidane, la vuelta de Allegri a la Juventus y las dudas del PSG con Pochetinno, entre otros casos

Ya es oficial: Zidane no será entrenador del Real Madrid la próxima temporada. La noticia se había ido mascullando durante las últimas semanas en el entorno, pero el hecho de que no terminara de oficializarse daba esperanzas al club blanco de que el francés seguiría al frente del proyecto. No será así, y su salida se suma al terremoto que está sacudiendo los grandes banquillos europeos. Todo está en el aire, hasta el punto de que Allegri, favorito para sustituir a Zidane hace escasos días, podría cerrar su regreso a la Juventus en las próximas horas. No es el único caso.

Ayer se supo también que Conte dio por cerrada su etapa en el Inter de Milán. A pesar de ganar el 'Scudetto' once años después de conseguirlo por última vez, el entrenador italiano abandona el barco al considerar que el proyecto se debilitará por culpa de la pandemia del coronavirus. Según informó 'La Gazzeta dello Sport', el Inter tiene que ingresar 100 millones en ventas y reducir su masa salarial en un 20%, lo que supondría la salida de jugadores importantes. Curiosamente, el diario italiano decía ayer que Allegri era el favorito para sustituirle. Otras opciones eran Sarri y Mihajlovic.

También en Italia, la Juventus ha decidido prescindir de Pirlo después de una de las peores temporadas de los últimos años. El elegido, según cuenta hoy el periodista Gianluca Di Marzio, es Allegri, quien habría aceptado la propuesta del club bianconero. La vuelta del entrenador podría hacerse oficial esta misma tarde.

Koeman, en el alambre

En la Liga, como empezábamos diciendo, las cosas no están más tranquilas. La salida de Zidane obliga al Real Madrid a buscar un recambio con Allegri, Conte y Raúl como los favoritos, aunque el hecho de que el primero haya elegido a la Juventus le deja fuera de la ecuación. Sin embargo, hay un nombre que ha sonado en el pasado y que vuelve a estar encima de la mesa: Pochettino.

El entrenador argentino ha estado cerca del Real Madrid en ocasiones anteriores y, actualmente, su mala relación con Leonardo, director deportivo del PSG, al que llegó en invierno, podría incluirle entre los candidatos al banquillo del Bernabéu. En Francia cuentan que Pochettino estaría dispuesto a dejar el club francés del mismo modo que el PSG no vería con malos ojos cambiar de entrenador. Sin embargo, el Tottenham también estaría interesado en volver a contar con él, algo que Pochettino estaría valorando. Todo podría dar un vuelco si recibiese una llamada del Real Madrid.

Por otro lado, el Barcelona tampoco tiene claro quién será su entrenador la próxima temporada. Hace esasos días se produjo una reunión entre Koeman, su representante y Laporta en la que no se sacó nada en clara. Tanto fue así que no se descarta ni una renovación a la baja ni un despido. La directiva azulgrana está dividida en torno al holandés, quien ha cuajado una temporada gris con solo la Copa del Rey como nota positiva.

A las dudas en torno a Koeman habría que sumar la escasez de candidatos. Laporta sueña con el regreso de Guardiola, imposible a juzgar por la renovación firmada en noviembre con el City, y Flick y Naggelsman, otros dos que sonaron con fuerza, están ya asignados a los banquillos de la selección alemana y del Bayern. Xavi y Arteta son los últimos que han saltado a la palestra.

A todo esto habría que sumar otros movimiendo como la llegada de Mourinho al banquillo de la Roma, la de Bordalás al Valencia o la salida de Galtier del Lille tras conquistar la Ligue 1. Tanto Galtier, que asegura tener ofertas, como Zidane, que habría comunicado que su intención es entrenar, podrían ser el bombazo de otro gran club europeo de cara a la temporada que empieza en agosto.