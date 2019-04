Bruno Hortelano le pone fecha a su reaparición

Bruno Hortelano ya tiene fecha para su reaparición. El plusmarquista nacional de 100, 200 y 400 metros disputará su primera carrera en 2019 en Rieti (Italia) el próximo 24 de mayo.

Será su primera aparición este año después de saltarse la pista cubierta. Hortelano tiene su mirada centrada en el Mundial de Doha que será en octubre y esta carrera en Italia será su primera toma de contacto.

Así lo confirmó el propio atleta en las redes sociales, donde anunció que su reaparición será sobre la distancia más larga de su repertorio, los 400 metros.

Ya toca salir de la hibernación...

¡Mi primera carrera del 2019 está decidida!

⚡400m⚡

Rieti (Italia)

24 de mayo

👉😏👈#BR1



Time to come out of hibernation...

My first race of 2019 is decided!

⚡400m⚡

Rieti (Italy)

May 24

👉😏👈#BR1pic.twitter.com/ttAPxOh3S8