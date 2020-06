El plusmarquista de medio maratón, Geoffrey Kamworor, atropellado mientras se entrenaba

Actualizado: 26/06/2020 20:43h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El atleta keniano Geoffrey Kamworor, plusmarquista mundial de medio maratón, fue atropellado el jueves por la mañana por una motocicleta mientras entrenaba, un accidente que le ha provocado lesiones en la cabeza y en el tobillo, y se encuentra ingresado en un hospital de Eldoret, al oeste de Kenia.

Según desvela el periódico keniano Nation Sport, que contactó con el propio Kamworor, el tricampeón mundial de medio maratón (2014, 2016 y 2018) y bicampeón del mundo de campo a través (2015 y 2017) fue golpeado por detrás por una moto a alta velocidad, lo que le ocasionó heridas por encima del tobillo y en la cabeza.

El motociclista se detuvo y ayudó a Kamworor, al que acompañó al centro hospitalario. «Estaba a un kilómetro de mi casa durante mi carrera matutina cuando una motocicleta a alta velocidad me golpeó por detrás y me caí, lastimándome la pierna. También me hice daño en la cabeza, y él me ayudó a levantarme y me llevó al hospital», explicó Kamworor. «El médico me ha aconsejado que descanse», añadió.

El doctor Victor Bargoria, que trató a Kamworor, confirmó que padecía una fractura incompleta de la tibia derecha, hematomas en la rodilla y laceración del cuero cabelludo. «Recibí al paciente el jueves por la mañana y logramos hacer una operación que consistía en abrir una fractura incompleta del eje tibial derecho en la pierna derecha. Le está yendo bien y debería irse a casa en cualquier momento», afirmó Bargoria.

Kamworor, de 28 años y recordman mundial de medio maratón (58:01), podrá recuperarse sin prisas, ya que el Maratón de Nueva York, inicialmente previsto para noviembre y en el que defendía título, ha sido cancelado por la incertidumbre con la pandemia de coronavirus. Aun así, espera poder defender su corona en el Mundial de medio maratón de Gdynia (Polonia), que se ha reprogramado del 17 de marzo al 17 de octubre.