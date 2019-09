Caso Blanca Fernández Ochoa La hermana de Blanca Fernández Ochoa: «Le dieron un cargo político para el que no estaba preparada y después no estuvieron pendientes de ella»

La hermana de Blanca Fernández Ochoa, Lola, habló semanas después de enterrar a la esquiadora sobre su figura en los micrófonos de 'Radio Marca'. Lo hizo el pasado jueves, con motivo de un torneo de golf benéfico en el que se dan cita multitud de personalidades del mundo del deporte.

«Sigo rota, pero es la primera vez que hago algo lúdico. Recibo muchas visitas y eso no te deja empezar de nuevo, pero la verdad es que es muy bonito. Después de esta temporada que llevamos tan mala hoy es el primer día que hemos decidido retomar un poco nuestra vida. Nos gusta mucho jugar al golf, mi hermana era una golfista estupenda y hemos decidido que vamos a empezar a disfrutar otra vez», explicó. Preguntada por el polémico asunto de su puesto en el CSD, dijo que «le ofrecieron trabajo, pero en un cargo demasiado político». Reconoció, asímismo, que en los últimos años no habían estado «tan pendientes» de su hermana.

«Blanca persona era muy fuerte por fuera, pero muy sensible por dentro. Por eso ha sufrido más de la cuenta. Era risueña, con mucho humor y las risas estaban garantizadas en casa», recordó Lola.

Por otro lado, Lola quiso agradecer las infinitas muestras de cariño que ha recibido la familia desde que se proujo la muerte de su hermana: «La verdad que no nos deja la gente ni si quiera llorar, porque tenemos a tanta gente que viene a casa, que nos ayuda, tantos amigos, que gracias a ellos se lleva mejor. Me gustaría que la gente no la olvidase, porque yo creo que Blanca ha sido no sólo como deportista, como persona, muy grande. Y creo que mientras no le olvidemos estará con nosotros. Si que es verdad que voy por la calle y la gente me sigue parando, hasta en los supermercados para darme el pésame o un abrazo. Lo vuelvo a repetir, creo que Blanca no era consciente de la admiración y cariño que le tenía la gente. Lo estoy recibiendo yo y mi familia, mis hermanos, sus hijos... y eso por lo menos es un bonito homenaje»