El entrenador de jiujitsu de Conor McGregor reta al actor Steven Seagal a pelear en la jaula de Bellator

Con la llegada de Conor McGregor al mundo de las artes marciales mixtas se inauguró una nueva etapa en el llamado «trash talk» o cruce de palabras con el fin de publicitarse o crear expectativas ante un enfrentamiento. Y, aunque el carismático luchador irlandés es alumno de Dillon Danis, experto en la disciplina de jiujitsu brasileño, parece ser que ocurre al contrario en cuanto a la hora de hablar se trata. A esto se le suma que la derrota de McGregor frente a Khabib Nurmagomedov abrió heridas que todavía no han cicatrizado y como resultado nace un reto estrambótico: Dillon Danis ha retado a Steven Seagal a un combate que se desarrolle en el octógono de Bellator, compañía en la que compite el entrenador de McGregor.

Esto tiene su origen en que el mítico actor, que actúa como representante cultural de Rusia en Estados Unidos, realizó unas declaraciones en las que aseguraba que Khabib «fue superior a Conor McGregor en todos los sentidos». Tambien decía con respecto a la bochornosa trifulca que se formó tras la victoria del ruso que él «habría hecho lo mismo» puesto que «no puedes ir por la vida hablando mal de la familia, país o religión de otra persona». Estas palabras sentaron como un puñal en el preparador del irlandés.

El objetivo del reto sería emular al antiguo «Desafío Gracie», antecesor del «Valetudo» que luego derivó en las artes marciales mixtas como deporte. En aquel evento que organizaba la familia brasileña Gracie, el objetivo era enfrentar diferentes disciplinas de combate para ver cuál era la más efectiva sin límite de tiempo, hasta que uno se rindiera.

