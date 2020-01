Carlos Sainz gana su tercer Dakar y vuelve a hacer historia con 57 años

Pasan los años, pero Carlos Sainz no se cansa de estar en la brecha. Durante once meses se ha acostumbrado a ser ya «el padre de». Pero en enero cambia las tornas y consigue que todo el mundo hable de todo un piloto de Fórmula 1 como «el hijo de».

Este viernes, con 57 años (se dice pronto), el madrileño ha cruzado la meta de la última etapa del Dakar como campeón por tercera vez en su carrera. Suma este touareg de oro a los ya obtenidos en 2010 y 2018. Lo hace, además, con una tercera marca distinta. Sainz ya ha ganado con Volkswagen, Peugeot y ahora, Mini. No hay nadie en el mundo del automovilismo con la capacidad de Sainz para desarrollar un vehículo de competición.

Sainz, que ya era el piloto más veterano en haber conquistado el Dakar, amplía ese récord un par de años más. Lucas Cruz, copiloto de Sainz, suma también su tercer triunfo absoluto, siempre como tripulante junto al «Matador».

First 🚗 cars are finishing today's SS and @AlAttiyahN already congratulates @CSainz_oficial



Live race updates ➡️ https://t.co/qTNrMHIKg1#Dakar2020pic.twitter.com/RdJPFLB1rL